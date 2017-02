NDSU, UND Football Introduce Recruiting Classes

Bison, Fighting Hawks Add 25, 20 Prospects Respectively

by Mike McCann

Watch the video to see analysis and reaction on the recruiting classes of NDSU and UND Football, as shown on KVRR Sports.

Full classes:

NDSU (courtesy NDSU)

Austin Avery, TE/FB, 6-3, 225, Yorkville, Ill. (Yorkville HS)

Josh Babicz, TE, 6-5, 228, Barrington, Ill. (Barrington HS)

Jack Begley, LB, 6-3, 205, Omaha, Neb. (Millard North HS)

Noah Gindorff, TE, 6-6, 235, Crosby, Minn. (Crosby-Ironton HS)

Joshua Hayes, S, 6-0, 175, Lakeland, Fla. (Lake Gibson HS)

Holden Hotchkiss, QB, 6-4, 205, Lakeland, Fla. (Lakeland HS)

Nash Jensen, OL, 6-4, 350, Maple Grove, Minn. (Osseo HS)

Logan McCormick, DE, 6-2, 235, Appleton, Wis. (Kimberly HS)

Tanner Sundt, DE, 6-3, 237, Farmington, Minn. (Farmington HS)

Lane Tucker, DT, 6-3, 255, Gillette, Wyo. (Campbell County HS)

Michael Tutsie, S, 5-11, 185, Indianapolis, Ind. (Warren Central HS)

Spencer Waege, DE, 6-4, 232, South Shore, S.D. (Watertown HS)

Christian Watson, WR, 6-2, 190, Tampa, Fla. (Plant HS)

Dawson Weber, CB, 6-1, 189, Elk Grove, Calif. (Pleasant Grove HS)

Zach Willis, OL, 6-3, 315, Fargo, N.D. (West Fargo HS)

Seth Wilson, RB, 5-10, 195, Holmen, Wis. (Holmen HS)

WALK-ONS

Max Bautch, LB, 6-1, 205, Ham Lake, Minn. (Blaine HS)

Brant Bohmert, WR, 5-11, 174, Fargo, N.D. (Northern Cass HS)

Costner Ching, TE/FB, 6-3, 250, Castlewood, S.D. (Castlewood HS)

Mason Hofstedt, ATH, 6-0, 185, Cannon Falls, Minn. (Cannon Falls HS)

Cody Mauch, TE, 6-5, 221, Hankinson, N.D. (Hankinson HS)

Jake Reinholz, K, 6-2, 175, Fargo, N.D. (Shanley HS)

Noah Sanders, QB, 6-3, 201, Lakeville, Minn. (Apple Valley HS)

Andy Voyen, WR, 6-2, 205, Stillwater, Minn. (Mahtomedi HS)

Carson Yaggie, ATH, 6-2, 181, Breckenridge, Minn. (Breckenridge HS)

UND (courtesy UND):

Izzy Adeoti WR 5-10 180 Plano, Ill. (Plano HS)

Hayden Blubaugh DB 6-0 180 Aurora, Colo. (Grand View HS)

Brock Boltmann QB 6-1 195 Edina, Minn. (Edina HS)

Leif Bungum LB 6-2 190 Dodge Center, Minn. (Triton HS)\

Graham DeVore TE 6-4 230 Mahtomedi, Minn. (Mahtomedi HS)

Mikey Griebel WR 5-9 180 Littleton, Colo. (Columbine HS)

Kyle Hietpas DB 6-0 175 Little Chute, Wis. (Little Chute HS)

Nick Honerlaw DL 6-3 240 South Milwaukee, Wis. (South Milwaukee HS)

Jeremy Jenkins OL 6-6 280 South Elgin, Ill. (South Elgin HS)

Connor Kruse OL 6-5 300 Waconia, Minn. (Waconia HS)

Noah Larson LB 6-2 230 Baraboo, Wis. (Baraboo HS)

Jalen Morrison DL 6-2 240 Woodbury, Minn. (Woodbury HS)

Zeke Ott DL 6-3 225 Caledonia, Minn. (Caledonia HS)

Wil Prine OL 6-6 250 Council Bluffs, Iowa (Lewis Central HS)

Tyler Shannon DB 6-2 185 Arvada, Colo. (Ralston Valley HS)



Preferred Walk-Ons (5)

Andrew Jones FB 5-11 220 Hunter, N.D. (Northern Cass HS)

Brady Leach PK 6-3 175 Moorhead, Minn. (Moorhead HS)

Jack Pifer WR 6-3 190 Fargo, N.D. (South HS)

Hayden Reynolds LB 6-1 195 West Fargo, N.D. (Sheyenne HS)

Bryden Swenson LB 6-3 200 Hallock, Minn. (Kittson County Central HS)