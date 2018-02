Snow Totals From Feb 18th

Public Information Statement National Weather Service Grand Forks ND 1000 PM CST Sun Feb 18 2018 ...Snowfall Reports For 02/18/18... Location Amount Time/Date Provider Turtle River 15.0 in 0856 PM 02/18 Pinewood 13.0 in 0856 PM 02/18 Blackduck 12.0 in 0856 PM 02/18 6 NW Lavinia 12.0 in 0410 PM 02/18 Bagley 12.0 in 0410 PM 02/18 Blackduck 12.0 in 0410 PM 02/18 Puposky 12.0 in 0240 PM 02/18 Bemidji 11.0 in 0410 PM 02/18 Blackduck 10.9 in 0300 PM 02/18 Puposky 10.5 in 0856 PM 02/18 2 ENE Bemidji 10.5 in 0300 PM 02/18 Pinewood 9.7 in 1230 PM 02/18 3 N Bemidji 9.5 in 0800 PM 02/18 Bemidji 9.0 in 0800 PM 02/18 Bagley 9.0 in 0410 PM 02/18 Solway 9.0 in 0245 PM 02/18 3 N Hines 9.0 in 0240 PM 02/18 Bagley 9.0 in 0100 PM 02/18 Hatton 9.0 in 1130 AM 02/18 Fosston 9.0 in 1130 AM 02/18 6 NW Lavinia 9.0 in 1100 AM 02/18 4 W Pennington 8.5 in 0410 PM 02/18 Blackduck 8.5 in 1240 PM 02/18 3 W Maple Bay 8.0 in 0410 PM 02/18 3 SW Hillsboro 8.0 in 0410 PM 02/18 5 S Bagley 8.0 in 0410 PM 02/18 6 NE Thompson 8.0 in 0410 PM 02/18 Turtle River 8.0 in 0100 PM 02/18 6 WNW Twin Valley 7.5 in 0410 PM 02/18 Mayville 7.0 in 1125 AM 02/18 Mayville 7.0 in 0830 AM 02/18 Maddock 7.0 in 0830 AM 02/18 1 ENE Delorme 6.5 in 0410 PM 02/18 Reynolds 6.5 in 0410 PM 02/18 Northwood 6.5 in 1000 AM 02/18 Saum 6.0 in 0856 PM 02/18 Red Lake Falls 6.0 in 0856 PM 02/18 Shelly 6.0 in 0410 PM 02/18 Mayville 6.0 in 0410 PM 02/18 Shelly 6.0 in 0100 PM 02/18 Blackduck 6.0 in 1100 AM 02/18 8 SSE Logan Center 5.5 in 0920 AM 02/18 8 SSE Logan Center 5.5 in 0920 AM 02/18 8 SSE Logan Center 5.5 in 0700 AM 02/18 4 N Mallory 5.0 in 0700 PM 02/18 Buxton 5.0 in 0831 AM 02/18 Buxton 5.0 in 0830 AM 02/18 Buxton 5.0 in 0700 AM 02/18 4 SSW Blabon 4.9 in 1216 PM 02/18 4 N Mallory 4.5 in 0700 PM 02/18 Laporte 4.5 in 0410 PM 02/18 East Grand Forks 4.0 in 0700 PM 02/18 Emmaville 4.0 in 0410 PM 02/18 Grand Forks 4.0 in 0410 PM 02/18 Thief River Falls 4.0 in 0410 PM 02/18 Bemidji 4.0 in 0835 AM 02/18 4 NNE Holmes 3.8 in 1125 AM 02/18 Grand Forks 3.6 in 0600 PM 02/18 Mayville 3.0 in 0715 AM 02/18 Northwood 3.0 in 0700 AM 02/18 Devils Lake 2.5 in 0830 PM 02/18 Holt 2.5 in 0410 PM 02/18 New Rockford 2.5 in 0727 AM 02/18 Thief River Falls 2.0 in 0410 PM 02/18 2 N Maza 1.0 in 0410 PM 02/18 3 NW Roosevelt 1.0 in 0410 PM 02/18 Nimrod 1.0 in 0410 PM 02/18 3 N Ottertail 0.8 in 0410 PM 02/18 Moorhead 0.7 in 0600 PM 02/18 Moorhead 0.7 in 1230 PM 02/18 Hallock 0.5 in 0410 PM 02/18 Fargo 0.4 in 0600 PM 02/18