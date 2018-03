Snow Totals for March 5th-6th Winter Storm

Over a foot was reported in some spots

Frederick SD 16.0" Kulm ND 15.0" Kelso ND 14.0" Oylen MN 14.0" Wilmot SD 13.5" Nimrod MN 13.5" Ashley ND 13.3" Streeter ND 12.0" Sharon ND 11.0" Sisseton SD 10.6" Hatton ND 10.0" Karlstad MN 10.0" Edgeley ND 10.0" 4N Park Rapids MN 9.3" Jamestown ND 9.0" New York Mills MN 9.0" Buxton ND 9.0" Sebeka MN 9.0" Argyle MN 8.7" Harvey ND 8.0" 5N Detroit Lakes MN 8.0" 7NW Warren MN 7.1" 2N Moorhead MN 7.0" Britton SD 7.0" Pembina ND 6.8" Forman ND 6.5" Fargo ND 6.3" Grand Forks NWS 6.2" Abercrombie ND 6.2" Lisbon ND 6.1" 6E Lankin ND 6.0" Carrington ND 6.0" Warren MN 5.9" Michigan ND 5.8" 5WNW Hope ND 5.7" Bagley MN 5.5" Lidgerwood ND 5.5" 5WNW Durbin ND 5.5" Detroit Lakes MN 5.3" Victor SD 5.0" Claremont SD 5.0" New Rockford ND 5.0" Crookston MN 5.0" Enderlin ND 5.0" Leeds ND 5.0" Breckenridge 4.8" McLeod ND 4.2" Cando ND 4.0" Devils Lake ND 3.0" Thief River Falls MN 3.0" Holt MN 3.0" 2NW Ottertail 2.7" Starkweather ND 2.5" 8NNW Bemidji 1.2" 4E Turtle River MN 0.8"