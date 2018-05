Rain Totals May 7th-8th 2018

Location Amount Time/Date Fertile MN 3 WSW 2.06 in 1145 AM 05/09 Mentor MN 2.5 SSW 2.04 in 0705 AM 05/09 Mentor MN 2 SW 1.98 in 1148 AM 05/09 Bemidji MN 4.8 NNE 1.74 in 0700 AM 05/09 2 SSE Solway 1.70 in 0730 AM 05/09 1 NNE Lengby 1.68 in 0800 AM 05/09 Ada MN 1.60 in 1130 AM 05/09 Turtle River MN 3.6 E 1.44 in 0700 AM 05/09 Ada MN 1.42 in 0705 AM 05/09 Bemidji MN (State Park) 1.36 in 0700 AM 05/09 Mahnomen MN 1 SE 1.35 in 1045 AM 05/09 Twin Valley MN 0.1 NE 1.24 in 0800 AM 05/09 Mahnomen MN 1.19 in 0650 AM 05/09 Bemidji MN (DNR) 1.12 in 1106 AM 05/09 Felton MN 6 ENE 1.09 in 1045 AM 05/09 Lake Itasca MN 4 NNW 1.02 in 1100 AM 05/09 Park Rapids MN 1.01 in 0653 AM 05/09 Baudette MN 12 S 1.00 in 1115 AM 05/09 Mentor MN 2 WNW 0.97 in 1132 AM 05/09 Bemidji MN 3.5 WSW 0.94 in 0700 AM 05/09 2 ESE Zerkel 0.93 in 0830 AM 05/09 Huntersville MN 3 WNW 0.92 in 1045 AM 05/09 Kelliher MN (DNR) 0.88 in 1107 AM 05/09 Brooks MN 3 WNW 0.88 in 1045 AM 05/09 Crookston MN 0.87 in 0800 AM 05/09 Bemidji MN 2 SW 0.87 in 1100 AM 05/09 Mayville ND 0.87 in 0700 AM 05/09 Eldred MN 2 W 0.86 in 1100 AM 05/09 Itasca MN (DNR) 0.85 in 1107 AM 05/09 Waskish MN 4 NE 0.83 in 1130 AM 05/09 Hope ND 5.4 WNW 0.82 in 0600 AM 05/09 Hatton ND 9.1 WSW 0.78 in 0600 AM 05/09 Oslo MN 2.7 WNW 0.77 in 0700 AM 05/09 Holt MN 6 E 0.76 in 1130 AM 05/09 Michigan ND 0.76 in 0700 AM 05/09 Inkster ND 3 W 0.73 in 1100 AM 05/09 Grandin ND 7.1 ENE 0.72 in 0700 AM 05/09 Bemidji MN 0.69 in 0655 AM 05/09 Red Lake MN (HS) 0.68 in 1139 AM 05/09 Gatzke MN 9 SW (DNR) 0.66 in 1120 AM 05/09 Fergus Falls MN 3 W 0.66 in 1045 AM 05/09 Saum MN 3 WSW 0.66 in 1130 AM 05/09 Sebeka MN 0.66 in 0700 AM 05/09 Mayville ND 2 E 0.65 in 1100 AM 05/09 1 NW Harwood 0.64 in 0700 AM 05/09 Tolna ND 0.64 in 1100 AM 05/09 Breckenridge MN 3 SE 0.63 in 0500 AM 05/09 Michigan ND 2 W 0.63 in 1100 AM 05/09 Badoura MN (DNR) 0.62 in 1106 AM 05/09 Thief River Falls MN 0.62 in 0656 AM 05/09 Pennington MN 2 S 0.60 in 1100 AM 05/09 Thief River Falls MN 0.3 NW 0.60 in 0700 AM 05/09 Red Lake Falls MN 0.60 in 1109 AM 05/09 Mchenry ND 8 N 0.57 in 1100 AM 05/09 Campbell MN 0.56 in 1130 AM 05/09 Warren MN 6.6 NW 0.56 in 0700 AM 05/09 Mavie MN 3 WSW 0.54 in 1100 AM 05/09 Warren MN 6 SW 0.54 in 1100 AM 05/09 Dazey ND 2 E 0.53 in 1100 AM 05/09 Wadena MN 13 E 0.52 in 1100 AM 05/09 Thief River Falls MN 0.52 in 1130 AM 05/09 Valley City ND 8 NW 0.51 in 1100 AM 05/09 Detroit Lakes MN (DNR) 0.50 in 1120 AM 05/09 Fergus Falls 0.50 in 0700 AM 05/09 Florian MN 0.50 in 1145 AM 05/09 Crary ND 1 E 0.49 in 1100 AM 05/09 Pelican Rapids MN 6.3 NNW 0.49 in 0700 AM 05/09 Warren MN 3 ENE 0.48 in 1045 AM 05/09 Grand Forks AFB ND 0.47 in 0656 AM 05/09 Alvarado MN 0.46 in 1130 AM 05/09 Moorhead MN 1 NNE 0.46 in 1148 AM 05/09 Moorhead MN 2.0 N 0.46 in 0700 AM 05/09 Forest River ND 7 WNW 0.45 in 1100 AM 05/09 Dilworth MN 0.8 WNW 0.44 in 0810 AM 05/09 Kensington MN 4.1 W 0.44 in 0700 AM 05/09 Larimore ND 4.9 SSE 0.44 in 0700 AM 05/09 Galesburg ND 4 SSW 0.42 in 1100 AM 05/09 Sheyenne ND 2.7 WSW 0.42 in 0800 AM 05/09 Grand Forks ND 3.4 SSE 0.42 in 0700 AM 05/09 Deer Creek MN 2.0 WSW 0.41 in 0700 AM 05/09 Norris Camp (MN DNR) 0.40 in 0800 AM 05/09 Grand Forks ND 0.39 in 0653 AM 05/09 Ponsford MN 10 N 0.37 in 1148 AM 05/09 Baudette MN (DNR) 0.37 in 1106 AM 05/09 Glyndon MN 6.9 ENE 0.37 in 0700 AM 05/09 Fargo ND 2.1 N 0.36 in 0800 AM 05/09 Rothsay MN 0.36 in 0730 AM 05/09 Clementson MN 0.35 in 1100 AM 05/09 Grand Forks ND 5 WSW 0.35 in 1148 AM 05/09 Fort Totten ND (USFW) 0.35 in 1051 AM 05/09 Dent MN 5.1 NW 0.35 in 0700 AM 05/09 New York Mills MN 0.35 in 0730 AM 05/09 Wahpeton ND 6 N 0.35 in 1100 AM 05/09 Fargo ND 3.0 NE 0.34 in 0800 AM 05/09 Ottertail MN 0.33 in 0534 AM 05/09 Fargo ND 0.32 in 0653 AM 05/09 Fargo ND (NDSU) 0.31 in 1100 AM 05/09 Elizabeth MN 6 E 0.31 in 1130 AM 05/09 Fingal ND 4 W 0.31 in 1100 AM 05/09 Glyndon MN 2 NW 0.31 in 1145 AM 05/09 Stephen MN 4 WNW 0.30 in 1045 AM 05/09 Glyndon MN 2 N 0.29 in 1145 AM 05/09 Fergus Falls MN 6.9 NNE 0.29 in 0800 AM 05/09 Wahpeton ND 1.0 SSE 0.29 in 0700 AM 05/09 4 W Underwood 0.28 in 0715 AM 05/09 Baudette MN 0.27 in 0653 AM 05/09 St. Thomas ND 2 WSW 0.27 in 1100 AM 05/09 Lisbon ND 2 W 0.26 in 1100 AM 05/09 Battle Lake MN 2.0 S 0.26 in 0700 AM 05/09 Lisbon ND 0.5 ENE 0.26 in 0800 AM 05/09 Campbell MN 4 W 0.25 in 1100 AM 05/09 Fergus Falls MN 5.6 NNE 0.25 in 0700 AM 05/09 Fargo ND 3.4 SSE 0.24 in 0700 AM 05/09 Thief River Falls MN 5 N 0.24 in 1045 AM 05/09 Karlstad MN 0.2 SSW 0.22 in 0726 AM 05/09 West Fargo ND 3.8 SSE 0.22 in 0700 AM 05/09 Richville MN 5.8 SSW 0.21 in 0800 AM 05/09 Frazee MN 2 E 0.20 in 1134 AM 05/09 Red Lake Falls MN (ES) 0.20 in 1139 AM 05/09 Devils Lake ND 0.19 in 0656 AM 05/09 Baker ND 1 N 0.18 in 1100 AM 05/09 Roosevelt MN 5 SSW 0.18 in 1115 AM 05/09 Karlstad MN (DNR) 0.17 in 1106 AM 05/09 3 SSW Mapleton 0.17 in 0730 AM 05/09 Esmond ND 9 NNW 0.16 in 0730 AM 05/09 Havana ND 0.15 in 0700 AM 05/09 Langdon ND 0.14 in 0705 AM 05/09 Cavalier ND 7 NW 0.13 in 0705 AM 05/09 Breckenridge MN 0.11 in 1100 AM 05/09 Mcleod ND 3 E 0.10 in 0815 AM 05/09 Ottertail MN 1.5 NNW 0.10 in 0715 AM 05/09 Greenbush MN 0.09 in 0700 AM 05/09 Barrie ND 2 WSW (Ekre) 0.07 in 1100 AM 05/09 Kennedy MN 6 W 0.07 in 1100 AM 05/09 Lidgerwood ND 0.07 in 0700 AM 05/09 Abercrombie ND 0.2 NW 0.07 in 0600 AM 05/09 Mcleod ND 3 N (USFW) 0.07 in 1149 AM 05/09 Cavalier ND 7.9 WNW 0.06 in 0732 AM 05/09 Warroad MN 0.06 in 1100 AM 05/09 Detroit Lakes MN 0.05 in 0655 AM 05/09 Cando ND 2 SE 0.04 in 1100 AM 05/09 Fosston MN 0.04 in 0655 AM 05/09 Greenbush MN 7 W 0.03 in 1100 AM 05/09 Leonard ND 5 N 0.03 in 1100 AM 05/09 Roseau MN (DNR) 0.03 in 1108 AM 05/09 Waskish MN 0.03 in 0655 AM 05/09 Kennedy MN 6 WNW 0.02 in 1045 AM 05/09 Pembina ND 0.02 in 0600 AM 05/09 Roseau MN 0.02 in 1130 AM 05/09 Hallock MN 0.01 in 1100 AM 05/09