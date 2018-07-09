Storm Reports From Sunday July 8th

West Fargo Farmers Market Now Open for the Season
WEST FARGO, N.D. -- You can now do your grocery shopping outside twice a week at the West Fargo Farmers Market. Last year there were more than 16 vendors who…
PRELIMINARY LOCAL STORM REPORT…SUMMARY
NATIONAL WEATHER SERVICE EASTERN ND/GRAND FORKS ND
406 AM CDT MON JUL 9 2018
..TIME… …EVENT… …CITY LOCATION… …LAT.LON…
..DATE… ….MAG…. ..COUNTY LOCATION..ST.. …SOURCE….
..REMARKS..
0330 AM TSTM WND DMG 1 N NEW ROCKFORD 47.70N 99.14W
07/08/2018 EDDY ND NWS STORM SURVEY
AIRPORT HANGAR SUSTAINED SIGNIFICANT DAMAGE WITH HALF OF
THE ROOF REMOVED AND OUTSIDE WALLS ON NORTH END OF THE
BUILDING COLLAPSED. HEAVIER DEBRIS SCATTERED APPROX 50 TO
150 FEET NORTHEAST OF HANGAR AND LIGHTER DEBRIS SCATTERED
AS FAR AS 400 YARDS AWAY. DAMAGE IS CONSISTENT WITH A
SERIAL MICROBURST WITH ESTIMATED WINDS OF 95 TO 110 MILES
PER HOUR. TIME ESTIMATED BASED ON RADAR.
0330 AM TSTM WND DMG NEW ROCKFORD 47.68N 99.14W
07/08/2018 EDDY ND NWS STORM SURVEY
NUMEROUS TREES UPROOTED WITHIN THE CITY LIMITS. TREE SIZE
VARIED FROM 12 TO 24 INCHES. TIME APPROXIMATE BASED ON
RADAR.
0330 AM TSTM WND DMG SHEYENNE 47.83N 99.12W
07/08/2018 EDDY ND NWS STORM SURVEY
SEVERAL TREES OF 12 TO 18 INCHES UPROOTED IN TOWN. TIME
APPROXIMATE BASED ON RADAR
0335 AM TSTM WND DMG NEW ROCKFORD 47.68N 99.14W
07/08/2018 EDDY ND TRAINED SPOTTER
SIGNIFICANT TREE DAMAGE ALL OVER TOWN.
0335 AM TSTM WND DMG 4 N NEW ROCKFORD 47.74N 99.15W
07/08/2018 EDDY ND PUBLIC
MULTIPLE TREES DOWN AND SIGNIFICANT DAMAGE TO A MACHINE
SHED
0335 AM TSTM WND DMG NEW ROCKFORD 47.68N 99.14W
07/08/2018 EDDY ND FIRE DEPT/RESCUE
AIRPORT HANGER BLOWN DOWN AND PLANES SCATTERED.
0356 AM HAIL THIEF RIVER FALLS 48.11N 96.18W
07/08/2018 M0.75 INCH PENNINGTON MN PUBLIC
INTOWN 3 TO 5 MINUTES OF HAIL.
0404 AM TSTM WND GST 14 SW TOLNA 47.68N 98.65W
07/08/2018 M62.00 MPH EDDY ND MESONET
MEASURED AT NDAWN 10 N OF MCHENRY
0455 AM TSTM WND GST LARIMORE 47.91N 97.63W
07/08/2018 M55.00 MPH GRAND FORKS ND PUBLIC
PERSONAL WEATHER STATION
0456 AM TSTM WND DMG LARIMORE 47.91N 97.63W
07/08/2018 GRAND FORKS ND PUBLIC
TREE BRANCHES BROKEN DONE. SHINGLES OFF ROOF.
0518 AM TSTM WND GST 1 NW EMERADO 47.93N 97.38W
07/08/2018 M50.00 MPH GRAND FORKS ND MESONET
PEAK WIND MEASURED AT THE RWIS STATION ALONG HIGHWAY 2.
0524 AM TSTM WND GST 6 WNW GRAND FORKS 47.95N 97.19W
07/08/2018 M52.00 MPH GRAND FORKS ND ASOS
PEAK WINDS MEASURED AT THE GRAND FORKS AIRPORT /KGFK/.
0526 AM HAIL 2 WNW GRAND FORKS 47.93N 97.11W
07/08/2018 E0.75 INCH GRAND FORKS ND NWS EMPLOYEE
0527 AM TSTM WND DMG GRAND FORKS 47.92N 97.07W
07/08/2018 GRAND FORKS ND PUBLIC
TREE DOWN BLOCKING TRAFFIC ON WASHINGTON ST NEAR GATEWAY
DR
0530 AM TSTM WND DMG 2 SSW GRAND FORKS 47.90N 97.09W
07/08/2018 GRAND FORKS ND NWS EMPLOYEE
STREET LIGHT POLE BENT DOWN TO THE GROUND
0533 AM HAIL 4 E EAST GRAND FORKS 47.93N 96.93W
07/08/2018 E1.25 INCH POLK MN TRAINED SPOTTER
LARGE HAIL MIXED IN VERY HEAVY RAIN FELL FOR 3 TO 4
MINUTES… FOLLOWED BY DAMAGING DOWNBURST WINDS AND MORE
RAIN.
0535 AM TSTM WND DMG 2 NE GRAND FORKS 47.94N 97.04W
07/08/2018 GRAND FORKS ND PUBLIC
REPORT OF FOUR TO FIVE INCH BRANCHES DOWN IN RIVERSIDE
PARK WITH TIME ESTIMATED BY RADAR
0536 AM TSTM WND GST 4 E EAST GRAND FORKS 47.93N 96.93W
07/08/2018 E90.00 MPH POLK MN NWS STORM SURVEY
ROOF PANELS AND ROOFING MATERIAL PEELED UP FROM A STEEL
CLAD POLE SHED AND FLUNG OVER 100 YARDS TO THE ESE.
NEARBY FARMSTEDS HAD LARGE TREE BRANCHES AND LIMBS BROKEN
AND SHINGLES AND GUTTERS TORN OFF OF HOUSES AND SHEDS
ACROSS NORTHERN HUNTSVILLE AND SOUTHERN SULLIVAN
TOWNSHIPS.
0537 AM TSTM WND GST 5 ENE EAST GRAND FORKS 47.96N 96.92W
07/08/2018 M58.00 MPH POLK MN PUBLIC
PERSONAL DAVIS AT KRUEGER FARMS
0541 AM TSTM WND GST 6 ESE EAST GRAND FORKS 47.90N 96.90W
07/08/2018 M62.00 MPH POLK MN MESONET
PEAK WIND AT THE RWIS ALONG HIGHWAY 2 NEAR MALLORY.
0544 AM HAIL 2 E EUCLID 47.97N 96.60W
07/08/2018 E1.75 INCH POLK MN NWS STORM SURVEY
LARGE AND WIND DRIVEN HAIL STRIPPED SUGARBEET, BEAN, AND
WHEAT FIELD IN FAER EASTERN EUCLID AND WESTERN BELGIUM
TOWNSHIPS. LARGE TREE BRANCHES WERE BROKEN DOWN
THROUGHOUT THE AREA AS WELL.
0600 AM TSTM WND GST 3 NNW CROOKSTON 47.81N 96.63W
07/08/2018 M47.00 MPH POLK MN AWOS
PEAK WINDS AT THE CROOKSTON AIRPORT /KCKN/.
0637 AM HAIL 8 ENE HIGH LANDING 48.09N 95.65W
07/08/2018 E1.25 INCH PENNINGTON MN PUBLIC
A FEW QUARTER TO HALF DOLLAR SIZED HAIL IN VERY HEAVY
RAIN.