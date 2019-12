Snow Totals from Post Thanksgiving Day Storm

Nov 30 - Dec 1, 2019

...SNOWFALL REPORTS...From the Grand Forks National Weather Service Location Amount Time/Date Provider ...Minnesota... ...Becker County... Lake Park MN 6.0 S 11.5 in 0700 AM 12/01 COCORAHS Detroit Lakes 10.5 in 1100 AM 12/01 Public 3 NNW Cormorant 10.0 in 1030 AM 12/01 Public 4 S Audubon 9.5 in 0730 AM 12/01 Public Detroit Lakes MN 5.7 N 8.5 in 0730 AM 12/01 COCORAHS Osage 6.0 in 0840 PM 11/30 Public ...Beltrami County... Bemidji MN 4.8 NNE 7.2 in 0700 AM 12/01 COCORAHS Turtle River MN 3.6 E 5.3 in 0745 AM 12/01 COCORAHS Tenstrike 4.0 in 1200 AM 12/01 Public ...Clay County... 1 SE Moorhead 10.0 in 1123 AM 12/01 Broadcast Media 2 SE Moorhead 8.9 in 0800 AM 12/01 Public Sabin MN 6.5 in 0645 AM 12/01 UCOOP ...Clearwater County... Bagley 6.0 in 1216 PM 12/01 Dept of Highways Lake Itasca 6.0 in 0700 PM 11/30 Public ...Grant County... Kensington MN 4.1 W 5.0 in 0700 AM 12/01 COCORAHS Hoffman MN 4.0 WSW 3.9 in 0700 AM 12/01 COCORAHS ...Hubbard County... Park Rapids 12.0 in 1216 PM 12/01 Dept of Highways Park Rapids 9.0 in 0810 AM 12/01 Public 6 ENE Becida 8.0 in 1050 PM 11/30 Public 3 WSW Rosby 7.5 in 0855 PM 11/30 Public ...Kittson County... Hallock 2.0 in 1156 AM 12/01 Dept of Highways Lancaster MN 1.1 in 0700 AM 12/01 UCOOP ...Mahnomen County... 3 N Waubun 5.0 in 0600 PM 11/30 Public ...Norman County... Hendrum 12.0 in 0800 AM 12/01 Public Ada 8.0 in 0925 PM 11/30 Public ...Otter Tail County... Fergus Falls MN 5.6 NNE 10.0 in 0700 AM 12/01 COCORAHS Fergus Falls MN 0.5 E 9.3 in 0700 AM 12/01 COCORAHS Deer Creek MN 2.0 WSW 9.1 in 0700 AM 12/01 COCORAHS Pelican Rapids MN 6.3 NNW 8.0 in 0756 AM 12/01 COCORAHS Pelican Rapids 7.5 in 0800 AM 12/01 Public Richville MN 5.8 SSW 6.0 in 0700 AM 12/01 COCORAHS Parkers Prairie 6.0 in 0915 PM 11/30 Law Enforcement Pelican Rapids 6.0 in 0915 PM 11/30 Law Enforcement Fergus Falls 5.9 in 0925 PM 11/30 Public Bluffton 4.0 in 0150 PM 11/30 Public 2 NNW Big Mcdonald Lake 3.0 in 0400 PM 11/30 Public 3 ENE Richville 3.0 in 1227 PM 11/30 Public 1 ENE Rothsay 1.3 in 0730 AM 11/30 CO-OP Observer Ottertail MN 0.5 in 0708 AM 11/30 COOP ...Pennington County... Thief River Falls 6.0 in 1156 AM 12/01 Dept of Highways Thief River Falls 6.0 in 0940 PM 11/30 Law Enforcement Goodridge MN 7.4 SW 4.2 in 0700 AM 12/01 COCORAHS ...Polk County... Crookston 7.0 in 0940 PM 11/30 Law Enforcement Fertile 6.0 in 0940 PM 11/30 Law Enforcement 3 NNW Davidson 5.5 in 0815 PM 11/30 Public Crookston MN 0.6 ENE 4.0 in 0630 AM 12/01 COCORAHS Mentor MN 2.5 SSW 3.5 in 0800 AM 12/01 COCORAHS Erksine MN 7.6 SSW 0.1 in 0800 AM 11/30 COCORAHS ...Roseau County... Greenbush MN 1.0 in 0700 AM 12/01 UCOOP ...Wadena County... Sebeka MN 13.8 in 0700 AM 12/01 UCOOP Verndale 12.0 in 0800 AM 12/01 Public 2 N Menahga 11.0 in 1114 AM 12/01 Public 3 NNW Sebeka 5.0 in 0430 PM 11/30 Public 4 N Sebeka 3.5 in 0104 PM 11/30 Public ...Wilkin County... Breckenridge 4.0 in 0945 PM 11/30 Law Enforcement Breckenridge 4.0 in 0942 PM 11/30 Broadcast Media Wolverton MN 1.1 ENE 0.3 in 0700 AM 11/30 COCORAHS ...North Dakota... ...Barnes County... Valley City ND 2.0 NW 10.0 in 0700 AM 12/01 COCORAHS Valley City 8.0 in 0900 PM 11/30 Law Enforcement Valley City 6.0 in 0326 PM 11/30 Law Enforcement ...Cass County... Durbin ND 5.4 WNW 12.5 in 0700 AM 12/01 COCORAHS Arthur 12.0 in 1000 AM 12/01 Public 2 ENE Arthur 11.0 in 0100 AM 12/01 Public Fargo ND 3.6 NNE 10.0 in 0700 AM 12/01 COCORAHS West Fargo 9.8 in 0345 PM 11/30 Public Fargo 9.3 in 0629 AM 12/01 CO-OP Observer 1 SSW Oxbow 9.3 in 0623 AM 12/01 CO-OP Observer Arthur 9.0 in 0800 PM 11/30 Public Fargo 7.8 in 1130 PM 11/30 Public Leonard 5.8 in 0115 PM 11/30 Public Harwood 5.3 in 0400 PM 11/30 Public Fargo 5.0 in 0500 PM 11/30 Public Arthur 5.0 in 0200 PM 11/30 Public West Fargo 5.0 in 1200 PM 11/30 Public 1 NE Prairie Rose 2.3 in 1200 PM 11/30 CO-OP Observer 2 SSW Casselton 1.0 in 0800 AM 11/30 CO-OP Observer West Fargo ND 3.8 SSE 0.5 in 0700 AM 11/30 COCORAHS ...Grand Forks County... 5 WNW Grand Forks 9.5 in 1200 AM 12/01 COOP 8 SSE Logan Center 9.0 in 0730 AM 12/01 Public 1 WNW Grand Forks 8.1 in 0600 AM 12/01 Official NWS Obs Grand Forks 8.0 in 1214 AM 12/01 Public Grand Forks ND 3.4 SSE 7.5 in 0700 AM 12/01 COCORAHS Northwood 7.5 in 1000 PM 11/30 Public 1 S Grand Forks 7.3 in 0820 PM 11/30 Public 1 WNW Grand Forks 7.0 in 0930 PM 11/30 Official NWS Obs 1 WNW Grand Forks 6.5 in 0745 PM 11/30 Official NWS Obs 1 WNW Grand Forks 4.5 in 0600 PM 11/30 Official NWS Obs 2 SSE Grand Forks 4.0 in 0430 PM 11/30 CO-OP Observer Grand Forks Afb 3.0 in 0200 PM 11/30 Public ...Griggs County... 2 E Hannaford 5.0 in 0545 PM 11/30 Public ...Pembina County... Cavalier ND 7.9 WNW 1.3 in 1108 AM 12/01 COCORAHS Cavalier ND 7 NW 0.2 in 0700 AM 12/01 COOP ...Ransom County... Lisbon 10.0 in 0910 PM 11/30 Public Lisbon ND 0.5 ENE 6.0 in 0800 AM 12/01 COCORAHS ...Richland County... Mcleod ND 3 E 13.7 in 0800 AM 12/01 COOP Walcott 10.0 in 1030 PM 11/30 Public Lidgerwood ND 9.0 in 0700 AM 12/01 COOP Hankinson 8.0 in 1050 PM 11/30 Public Wahpeton 4.0 in 0910 PM 11/30 Law Enforcement Mcleod ND 3 E 2.2 in 0840 AM 11/30 COOP 1 WSW Lidgerwood 1.0 in 0700 AM 11/30 CO-OP Observer Abercrombie ND 0.2 NW 0.3 in 0600 AM 11/30 COCORAHS ...Steele County... Sharon ND 7.9 ENE 9.0 in 0700 AM 12/01 COCORAHS ...Traill County... Mayville 11.0 in 0909 AM 12/01 Broadcast Media Mayville ND 11.0 in 0700 AM 12/01 COOP Hillsboro 9.0 in 0745 PM 11/30 Law Enforcement Grandin ND 7.1 ENE 6.6 in 0700 AM 12/01 COCORAHS 1 E Portland 1.0 in 0700 AM 11/30 CO-OP Observer ...Walsh County... Lankin ND 6 E 5.0 in 0700 AM 12/01 UCOOP

...SNOWFALL REPORTS... From the Bismarck National Weather Service Location Amount Time/Date Kulm 13.0 in 0800 AM 12/01 Ellendale 13.0 in 0313 PM 11/30 2 W Fort Yates 12.5 in 0800 AM 12/01 1 N La Moure 11.0 in 0141 PM 12/01 Selfridge 11.0 in 0800 AM 12/01 Linton 11.0 in 1246 AM 12/01 1 NNW Bismarck 10.0 in 1000 PM 11/30 Edgeley 5.2 NW 9.9 in 0800 AM 12/01 New Salem 13.7 SSE 9.5 in 0800 AM 12/01 Cleveland 9.0 in 0338 AM 12/01 2 E Rhame 8.0 in 1233 PM 12/01 Bismarck Airport 8.0 in 1018 PM 11/30 Montpelier 3.3 ESE 7.3 in 0700 AM 12/01 New England 6.0 in 0206 PM 11/30 Dickinson 5.3 in 0700 AM 12/01 Heart Butte Dam 5.2 in 0700 AM 12/01 Taylor 7 NNW 5.0 in 0800 AM 12/01 Jamestown 5.0 in 0600 AM 12/01 Glen Ullin 3.8 in 0630 PM 11/30 Hazen 3.5 in 1021 AM 12/01 South Heart 4.9 WNW 3.5 in 0700 AM 12/01 Marshall 2 W 3.0 in 0800 AM 12/01 Underwood 2.5 in 0808 AM 12/01 1 WNW Velva 2.5 in 0800 AM 12/01 Harvey 2.5 in 0322 PM 11/30 Beach 2.0 in 0800 AM 12/01