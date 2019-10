Snow Reports from Friday/Saturday Blizzard

PRELIMINARY 72-HOUR SNOWFALL REPORTS AS OF 10 AM 10/12/19...From the Grand Forks National Weather Service (Bismarck National Weather Service office totals can be found below) LOCATION AMOUNT TIME/DATE PROVIDER LANGDON 27.0 IN 0304 PM 10/11 PUBLIC LANKIN ND 6 E 25.0 IN 0700 AM 10/12 UCOOP 5 ESE PENN 24.0 IN 0430 PM 10/11 BROADCAST MEDIA ADAMS 20.0 IN 0519 PM 10/11 PUBLIC MAZA 20.0 IN 0342 PM 10/11 PUBLIC 3 S VESELEYVILLE 19.0 IN 0630 AM 10/12 PUBLIC 3 W ADAMS 18.5 IN 0350 PM 10/11 PUBLIC 3 E DEVILS LAKE 18.0 IN 0137 PM 10/11 PUBLIC 4 S BROCKET 18.0 IN 0258 PM 10/11 PUBLIC PARK RIVER 17.0 IN 0523 PM 10/11 PUBLIC HANNAFORD 17.0 IN 0900 PM 10/11 BROADCAST MEDIA NORTHWOOD 17.0 IN 0357 AM 10/12 PUBLIC MCCANNA 17.0 IN 0522 PM 10/11 PUBLIC 5 NNE LUVERNE 16.0 IN 0930 PM 10/11 TRAINED SPOTTER 5 S WALES 15.0 IN 1110 AM 10/11 EMERGENCY MNGR 6 NW DEVILS LAKE 14.0 IN 1230 PM 10/11 CO-OP OBSERVER 8 SSE LOGAN CENTER 14.0 IN 0518 PM 10/11 PUBLIC 6 NW GOLDEN LAKE 13.4 IN 1258 PM 10/11 PUBLIC MINTO 13.0 IN 0847 PM 10/11 PUBLIC 6 SW NASH 13.0 IN 0521 PM 10/11 TRAINED SPOTTER 4 WNW PISEK 13.0 IN 0700 AM 10/11 CO-OP OBSERVER 2 W LARIMORE 13.0 IN 0112 PM 10/11 PUBLIC 3 WNW GLASSTON 12.1 IN 1000 AM 10/11 PUBLIC FORDVILLE 12.0 IN 0523 PM 10/11 PUBLIC VOSS 12.0 IN 1037 AM 10/11 PUBLIC CRYSTAL 12.0 IN 1200 PM 10/11 PUBLIC HENSEL 12.0 IN 1110 AM 10/11 PUBLIC LAKOTA 12.0 IN 0948 AM 10/11 PUBLIC 6 E KEMPTON 12.0 IN 0626 PM 10/11 PUBLIC GRAND FORKS AFB 12.0 IN 0625 PM 10/11 TRAINED SPOTTER LARIMORE 12.0 IN 0511 PM 10/11 PUBLIC 2 N NORTHWOOD 12.0 IN 0309 PM 10/11 PUBLIC 8 SSE LOGAN CENTER 12.0 IN 0107 PM 10/11 PUBLIC NIAGARA 12.0 IN 1200 PM 10/11 PUBLIC 3 N ARVILLA 12.0 IN 0600 AM 10/11 NWS EMPLOYEE 5 ESE VALLEY CITY 11.5 IN 0900 PM 10/11 PUBLIC HILLSBORO 10.0 IN 0954 PM 10/11 TRAINED SPOTTER HATTON 10.0 IN 0203 PM 10/11 PUBLIC 7 NW GOLDEN LAKE 10.0 IN 0700 AM 10/11 COCORAHS 2 NNE BACKOO 10.0 IN 0700 AM 10/11 CO-OP OBSERVER 5 ESE VALLEY CITY 9.8 IN 0243 PM 10/11 PUBLIC 1 S GRAND FORKS 9.2 IN 0856 AM 10/12 NWS EMPLOYEE 5 NNE LUVERNE 9.0 IN 0831 AM 10/11 TRAINED SPOTTER CAVALIER ND 7.9 WNW 8.0 IN 1023 AM 10/11 COCORAHS 3 W LEROY 8.0 IN 1022 AM 10/11 PUBLIC GRAND FORKS NWS 7.3 IN 0809 AM 10/12 OFFICIAL NWS OBS GOLDEN LAKE 7.0 IN 0700 AM 10/11 COCORAHS 4 NNE HOLMES 7.0 IN 0900 PM 10/11 PUBLIC 3 WNW BACKOO 6.0 IN 0846 AM 10/11 COCORAHS ARTHUR 6.0 IN 0800 PM 10/11 PUBLIC MCLEOD ND 3 E 5.9 IN 0830 AM 10/12 COOP 1 N MOORHEAD 5.0 IN 0841 AM 10/12 COCORAHS HAWLEY 5.2 WNW 4.8 IN 0700 AM 10/12 COCORAHS 1 SE MOORHEAD 4.3 IN 0841 AM 10/12 BROADCAST MEDIA FARGO 4.0 IN 0501 PM 10/11 BROADCAST MEDIA LIDGERWOOD ND 3.5 IN 0700 AM 10/12 COOP 1 E LISBON 3.5 IN 0800 AM 10/11 COCORAHS FARGO 3.3 IN 0700 PM 10/11 CO-OP OBSERVER 3 E MCLEOD 3.0 IN 0850 AM 10/11 CO-OP OBSERVER 2 SSW CASSELTON 2.8 IN 0800 AM 10/11 CO-OP OBSERVER LANCASTER MN 2.4 IN 0700 AM 10/11 UCOOP DETROIT LAKES 2.4 IN 1009 AM 10/12 PUBLIC 4 SSE GRAND FORKS 2.0 IN 0700 AM 10/11 COCORAHS 4 N ARGYLE 2.0 IN 1229 PM 10/11 PUBLIC BAGLEY 2.0 IN 0827 AM 10/12 DEPT OF HIGHWAYS SEBEKA MN 1.8 IN 0700 AM 10/12 UCOOP GRAND FORKS ND 3.4 SSE 1.5 IN 0700 AM 10/11 COCORAHS 3 SE GRAND FORKS 1.4 IN 0700 AM 10/11 COCORAHS 1 WSW LIDGERWOOD 1.0 IN 0700 AM 10/11 CO-OP OBSERVER GREENBUSH MN 1.0 IN 0700 AM 10/12 UCOOP 3 E PLUMMER 1.0 IN 0400 AM 10/12 PUBLIC PARK RAPIDS 1.0 IN 0826 AM 10/12 PUBLIC

NATIONAL WEATHER SERVICE GRAND FORKS ND 1026 PM CDT SAT OCT 12 2019 ...ADDITIONAL SNOWFALL REPORTS... LOCATION AMOUNT TIME/DATE PROVIDER VANG 29.0 IN 0600 PM 10/12 PUBLIC OLGA 28.0 IN 0600 PM 10/12 PUBLIC 5 ESE PENN 28.0 IN 0144 PM 10/12 PUBLIC WALHALLA 27.0 IN 0300 PM 10/12 PUBLIC 4 W BACKOO 21.0 IN 0600 PM 10/12 COCORAHS 3 S MCCANNA 21.0 IN 1130 AM 10/12 PUBLIC CAVALIER 20.0 IN 0600 PM 10/12 PUBLIC LEROY 20.0 IN 0600 PM 10/12 PUBLIC 3 W STUMP LAKE 20.0 IN 1221 PM 10/12 TRAINED SPOTTER 2 WSW CRYSTAL 18.0 IN 0152 PM 10/12 PUBLIC DEVILS LAKE 17.0 IN 0300 PM 10/12 PUBLIC 5 NNE LUVERNE 16.8 IN 1156 AM 10/12 PUBLIC 2 NNW BACKOO 13.0 IN 1250 PM 10/12 TRAINED SPOTTER GRANDIN 11.0 IN 0236 PM 10/12 TRAINED SPOTTER PORTLAND 10.5 IN 0600 PM 10/12 PUBLIC 2 N EAST GRAND FORKS 10.0 IN 0700 PM 10/12 PUBLIC HAWLEY 8.0 IN 0800 PM 10/12 PUBLIC GRAND FORKS 7.5 IN 0700 PM 10/12 OFFICIAL NWS OBS CORMORANT 6.0 IN 0600 PM 10/12 PUBLIC HENDRUM 5.0 IN 1209 PM 10/12 PUBLIC FARGO 4.5 IN 0700 PM 10/12 CO-OP OBSERVER TWO INLETS 3.0 IN 0600 PM 10/12 PUBLIC DETROIT LAKES 2.0 IN 0600 PM 10/12 PUBLIC NATIONAL WEATHER SERVICE BISMARCK ND 829 AM CDT SUN OCT 13 2019 ..TIME... ...EVENT... ...CITY LOCATION... ...LAT.LON... ..DATE... ....MAG.... ..COUNTY LOCATION..ST.. ...SOURCE.... ..REMARKS.. 1053 AM HEAVY SNOW 5 SW HARVEY 47.72N 100.01W 10/12/2019 M30.0 INCH WELLS ND PUBLIC PUBLIC REPORTS 30 INCHES FOR TOTAL SNOWFALL THUS FAR. 0227 PM HEAVY SNOW FESSENDEN 47.65N 99.63W 10/12/2019 M27.0 INCH WELLS ND PUBLIC STORM TOTAL SNOWFALL ESTIMATE VIA SOCIAL MEDIA. SNOW DRIFTS OVER 6 FEET TALL. 0919 AM HEAVY SNOW HARVEY 47.77N 99.94W 10/12/2019 M27.0 INCH WELLS ND PUBLIC 27 INCHES OF TOTAL SNOWFALL IN HARVEY, ND. 0709 PM HEAVY SNOW KENSAL 47.30N 98.73W 10/12/2019 E27.0 INCH STUTSMAN ND PUBLIC STORM TOTAL SNOW. 0706 PM HEAVY SNOW 5 N CARBURY 48.96N 100.53W 10/12/2019 E27.0 INCH BOTTINEAU ND PUBLIC 27 TO 30 INCHES STORM TOTAL. 1252 PM HEAVY SNOW 6 N RUSO 47.93N 100.93W 10/12/2019 M24.0 INCH MCHENRY ND PUBLIC