FRIDAY NIGHT HIGH SCHOOL FOOTBALL HIGHLIGHTS 9/22

NORTH V SOUTH HIGHLIGHTS THE FRIDAY NIGHT LIGHTS
Adam Chalifoux,

High School football highlights from North Dakota and Minnesota.  Scores from around the region.

BISMARCK,33,WEST FARGO,26,FINAL(THURS),HS FB
FARGO NORTH,28,FARGO SOUTH,27,FINAL,HS FB
JAMESTOWN,47,WAHPETON,6,FINAL,HS FB
HARVEY-WELLS,42,GRAFTON,13,FINAL,HS FB
VELVA,58,KENMARE-B-B,0,FINAL,HS FB
KILLDEER,12,SOUTHERN McLEAN,6,FINAL,HS FB
CENTRAL CASS,43,HILLSBORO-CV,0,FINAL,HS FB
WF SHEYENNE,38,GF RED RIVER,14,FINAL,HS FB
THOMPSON,22,BOTTINEAU,0,FINAL,HS FB
SHANLEY,48,CENTURY,35,FINAL,HS FB
MINOT,26,DAVIES,0,FINAL,HS FB
MANDAN,35,ST. MARY’S,14,FINAL,HS FB
VALLEY CITY,14,WF HORACE,13,FINAL,HS FB
WATFORD CITY,43,TURTLE MOUNTAIN,0,FINAL,HS FB
KINDRED,21,OAKES,0,FINAL,HS FB
ELLENDALE-E-K,62,OAK GROVE,8,FINAL,HS FB
BOWMAN COUNTY,22,HEART RIVER,16,FINAL,HS FB
LISBON,32,CARRINGTON,27,FINAL,HS FB
MAY-PORT-CG,34,NORTHERN CASS,19,FINAL,HS FB
DGF,42,MACA,7,FINAL,MN HS FB
BARNESVILLE,54,HAWLEY,6,FINAL,MN HS FB
BRAINERD,28,MOORHEAD,20,FINAL,MN HS FB

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