FRIDAY NIGHT HIGH SCHOOL FOOTBALL HIGHLIGHTS 9/22
NORTH V SOUTH HIGHLIGHTS THE FRIDAY NIGHT LIGHTS
High School football highlights from North Dakota and Minnesota. Scores from around the region.
BISMARCK,33,WEST FARGO,26,FINAL(THURS),HS FB
FARGO NORTH,28,FARGO SOUTH,27,FINAL,HS FB
JAMESTOWN,47,WAHPETON,6,FINAL,HS FB
HARVEY-WELLS,42,GRAFTON,13,FINAL,HS FB
VELVA,58,KENMARE-B-B,0,FINAL,HS FB
KILLDEER,12,SOUTHERN McLEAN,6,FINAL,HS FB
CENTRAL CASS,43,HILLSBORO-CV,0,FINAL,HS FB
WF SHEYENNE,38,GF RED RIVER,14,FINAL,HS FB
THOMPSON,22,BOTTINEAU,0,FINAL,HS FB
SHANLEY,48,CENTURY,35,FINAL,HS FB
MINOT,26,DAVIES,0,FINAL,HS FB
MANDAN,35,ST. MARY’S,14,FINAL,HS FB
VALLEY CITY,14,WF HORACE,13,FINAL,HS FB
WATFORD CITY,43,TURTLE MOUNTAIN,0,FINAL,HS FB
KINDRED,21,OAKES,0,FINAL,HS FB
ELLENDALE-E-K,62,OAK GROVE,8,FINAL,HS FB
BOWMAN COUNTY,22,HEART RIVER,16,FINAL,HS FB
LISBON,32,CARRINGTON,27,FINAL,HS FB
MAY-PORT-CG,34,NORTHERN CASS,19,FINAL,HS FB
DGF,42,MACA,7,FINAL,MN HS FB
BARNESVILLE,54,HAWLEY,6,FINAL,MN HS FB
BRAINERD,28,MOORHEAD,20,FINAL,MN HS FB