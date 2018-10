Snow Totals from October 10th, 2018

Snow Totals from the National Weather Service LOCATION AMOUNT TIME/DATE LAT/LON ...MINNESOTA... ...BECKER COUNTY... 5 NNW CORMORANT 2.2 IN 0700 AM 10/11 46.80N/96.10W 3 NE RICHWOOD 1.5 IN 0150 PM 10/10 47.01N/95.77W 3 ESE WESTBURY 1.1 IN 0700 AM 10/11 46.90N/95.84W ...BELTRAMI COUNTY... PUPOSKY 3.5 IN 0800 AM 10/11 47.68N/94.91W 4 NW LAVINIA 2.0 IN 0800 AM 10/11 47.55N/94.88W 5 SSE PUPOSKY 2.0 IN 0800 AM 10/11 47.61N/94.88W 2 S SOLWAY 2.0 IN 0700 AM 10/11 47.49N/95.13W 1 ENE BLACKDUCK 1.5 IN 0800 AM 10/11 47.73N/94.53W 4 E TURTLE RIVER 1.5 IN 0700 AM 10/11 47.59N/94.67W ...CLAY COUNTY... SABIN 3.1 IN 0600 AM 10/11 46.78N/96.65W 3 N MOORHEAD 2.5 IN 0700 AM 10/11 46.91N/96.76W HAWLEY 1.0 IN 0909 AM 10/10 46.88N/96.32W ...CLEARWATER COUNTY... 2 NW SHEVLIN 5.0 IN 0800 AM 10/11 47.55N/95.29W ...HUBBARD COUNTY... 5 SSE DORSET 0.9 IN 0800 AM 10/11 46.89N/94.89W ...KITTSON COUNTY... 2 ESE LAKE BRONSON 9.4 IN 0800 AM 10/11 48.72N/96.63W KARLSTAD 6.5 IN 1000 AM 10/11 48.58N/96.52W LAKE BRONSON 1.0 IN 0950 AM 10/10 48.73N/96.66W ...LAKE OF THE WOODS COUNTY... 10 W FAUNCE 6.0 IN 0830 AM 10/11 48.61N/95.18W BAUDETTE 2.0 IN 0800 AM 10/11 48.71N/94.59W ...MAHNOMEN COUNTY... NAYTAHWAUSH 2.5 IN 1000 AM 10/11 47.26N/95.63W ...MARSHALL COUNTY... 4 WNW STRANDQUIST 11.0 IN 1000 AM 10/11 48.51N/96.52W 2 NW STRANDQUIST 11.0 IN 1000 AM 10/11 48.51N/96.47W ARGYLE 4.0 IN 0700 AM 10/11 48.34N/96.82W 1 WNW WARREN 4.0 IN 0800 AM 10/11 48.20N/96.78W 5 N MARCH 2.2 IN 0700 AM 10/11 48.27N/96.88W ...OTTER TAIL COUNTY... 5 SE HILLVIEW 3.0 IN 0800 AM 10/11 46.63N/95.19W 1 SW OTTERTAIL 1.5 IN 0450 AM 10/11 46.42N/95.57W NEW YORK MILLS 0.5 IN 0700 AM 10/11 46.52N/95.37W ...PENNINGTON COUNTY... 5 WNW HIGH LANDING 1.1 IN 0700 AM 10/11 48.07N/95.91W ...POLK COUNTY... ANGUS 4.7 IN 1000 AM 10/11 48.08N/96.70W FOSSTON 3.5 IN 0800 AM 10/11 47.58N/95.75W 3 SSW MENTOR 2.5 IN 0700 AM 10/11 47.66N/96.17W CROOKSTON 2.0 IN 0800 AM 10/11 47.77N/96.61W 6 SE MAPLE BAY 1.7 IN 0800 AM 10/11 47.58N/96.14W ...ROSEAU COUNTY... GREENBUSH 9.5 IN 0700 AM 10/11 48.70N/96.18W WARROAD 7.0 IN 0800 AM 10/11 48.91N/95.32W 3 W WARROAD 4.5 IN 0536 PM 10/10 48.91N/95.39W ROSEAU 4.0 IN 0536 PM 10/10 48.85N/95.76W ...WADENA COUNTY... SEBEKA 1.0 IN 0700 AM 10/11 46.63N/95.09W ...WILKIN COUNTY... 3 SE BRECKENRIDGE 0.9 IN 0700 AM 10/11 46.23N/96.54W ...NORTH DAKOTA... ...BARNES COUNTY... 2 W LITCHVILLE 15.5 IN 0800 AM 10/11 46.66N/98.23W 3 S VALLEY CITY 13.0 IN 0200 PM 10/10 46.88N/98.01W DAZEY 12.2 IN 0800 AM 10/11 47.19N/98.20W VALLEY CITY 9.5 IN 1205 PM 10/10 46.92N/98.01W 2 W LITCHVILLE 8.5 IN 1129 AM 10/10 46.66N/98.23W BALD HILL DAM 6.0 IN 1050 AM 10/10 47.03N/98.08W 4 W ORISKA 5.8 IN 1142 AM 10/10 46.92N/97.88W ...CASS COUNTY... 2 NE CASSELTON 6.0 IN 0800 AM 10/11 46.92N/97.18W TOWER CITY 4.0 IN 1021 AM 10/10 46.93N/97.68W 3 S FARGO 1.6 IN 0700 AM 10/11 46.83N/96.82W 1 S FARGO 1.2 IN 1204 PM 10/10 46.86N/96.82W FARGO 0.8 IN 0100 PM 10/10 46.88N/96.82W ...CAVALIER COUNTY... 2 E LANGDON 1.5 IN 0800 AM 10/11 48.76N/98.34W ...GRAND FORKS COUNTY... GRAND FORKS AFB 19.2 IN 0800 AM 10/11 47.96N/97.38W 8 SSE LOGAN CENTER 14.0 IN 0658 AM 10/11 47.69N/97.76W NORTHWOOD 13.5 IN 0730 PM 10/10 47.74N/97.57W LARIMORE 12.5 IN 0858 PM 10/10 47.91N/97.63W 3 NW GILBY 8.0 IN 0800 AM 10/11 48.11N/97.51W 5 WNW GRAND FORKS 6.5 IN 1130 PM 10/10 47.94N/97.17W 1 W GRAND FORKS 6.1 IN 0700 AM 10/11 47.92N/97.10W KEMPTON 5.0 IN 0955 AM 10/10 47.82N/97.61W MCCANNA 5.0 IN 1025 AM 10/10 48.01N/97.71W GILBY 4.5 IN 1025 AM 10/10 48.08N/97.47W 2 SE GRAND FORKS 3.0 IN 0217 PM 10/10 47.90N/97.05W 3 N ARVILLA 3.0 IN 0730 AM 10/10 47.96N/97.49W ...GRIGGS COUNTY... COOPERSTOWN 12.0 IN 0845 PM 10/10 47.44N/98.12W 6 SSW ANETA 7.0 IN 0200 PM 10/10 47.60N/98.03W HANNAFORD 5.0 IN 1015 AM 10/10 47.31N/98.19W ...NELSON COUNTY... 2 NNW PETERSBURG 7.5 IN 0800 AM 10/11 48.04N/98.01W 2 N PETERSBURG 7.0 IN 0356 PM 10/10 48.04N/98.00W PETERSBURG 7.0 IN 0205 PM 10/10 48.01N/98.00W MICHIGAN 6.0 IN 0700 AM 10/11 48.03N/98.12W MCVILLE 3.0 IN 1011 AM 10/10 47.77N/98.18W 2 N PEKIN 2.0 IN 1011 AM 10/10 47.82N/98.33W ...PEMBINA COUNTY... 2 S SAINT THOMAS 4.0 IN 0254 PM 10/10 48.59N/97.45W 1 NNE BACKOO 4.0 IN 0700 AM 10/11 48.85N/97.70W 3 W LEROY 2.2 IN 1000 AM 10/11 48.92N/97.81W DRAYTON 2.0 IN 0930 AM 10/10 48.56N/97.18W PEMBINA 1.8 IN 0700 AM 10/11 48.97N/97.24W ...RAMSEY COUNTY... STARKWEATHER 1.0 IN 0700 AM 10/11 48.45N/98.87W ...RANSOM COUNTY... 1 N LISBON 6.7 IN 0700 AM 10/11 46.45N/97.68W LISBON 4.0 IN 0115 PM 10/10 46.44N/97.68W ...RICHLAND COUNTY... 3 E MCLEOD 8.3 IN 0845 AM 10/11 46.40N/97.24W 1 WSW LIDGERWOOD 3.0 IN 0700 AM 10/11 46.07N/97.17W LIDGERWOOD 1.0 IN 0222 PM 10/10 46.07N/97.15W 4 S MOORETON 0.5 IN 0700 AM 10/11 46.21N/96.88W ...SARGENT COUNTY... HAVANA 4.0 IN 0700 AM 10/11 45.95N/97.62W ...STEELE COUNTY... 5 W FINLEY 17.0 IN 1016 PM 10/10 47.51N/97.94W 6 N LUVERNE 14.8 IN 0800 AM 10/11 47.34N/97.93W 5 NNE LUVERNE 14.2 IN 0611 PM 10/10 47.32N/97.89W 3 ENE SHARON 8.5 IN 0230 PM 10/10 47.61N/97.84W FINLEY 6.0 IN 1005 AM 10/10 47.51N/97.84W ...TRAILL COUNTY... PORTLAND 11.0 IN 0800 AM 10/11 47.50N/97.37W HATTON 8.5 IN 0800 AM 10/11 47.64N/97.46W 6 SE MAYVILLE 4.5 IN 0800 AM 10/11 47.44N/97.24W ...WALSH COUNTY... 4 W PISEK 8.3 IN 0700 AM 10/11 48.31N/97.79W 1 NW VOSS 5.5 IN 1225 PM 10/10 48.31N/97.47W FORDVILLE 5.0 IN 0215 PM 10/10 48.22N/97.79W MINTO 3.0 IN 0930 AM 10/10 48.29N/97.37W PISEK 2.5 IN 1025 AM 10/10 48.31N/97.71W FOREST RIVER 1.5 IN 0945 AM 10/10 48.22N/97.47W