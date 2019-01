Lowest Wind Chills for 1-29-19

...COLDEST WIND CHILL REPORTS OVER THE PAST 48 HOURS... LOCATION TEMP TIME/DATE PROVIDER PONSFORD MN 10 N (CWOP) -66 F 0618 PM 01/29 CWOP FLAG ISLAND MN (AWOS) -65 F 0735 AM 01/30 ASOS LAKE PARK MN (DOT) -64 F 0545 PM 01/29 MNDOT BROOKS MN (DOT) -64 F 0545 PM 01/29 MNDOT PARK RAPIDS MN (AIRPORT) -64 F 0753 AM 01/30 ASOS STAPLES MN (AIRPORT) -64 F 0816 PM 01/29 ASOS THIEF RIVER FALLS MN (AIRPOR -64 F 0506 PM 01/29 ASOS MAHNOMEN MN (AIRPORT) -63 F 0630 PM 01/29 ASOS BEMIDJI MN (AIRPORT) -63 F 0815 PM 01/29 ASOS FOSSTON MN (AIRPORT) -63 F 0535 PM 01/29 ASOS DONALDSON MN (DOT) -63 F 0515 PM 01/29 MNDOT MAHNOMEN MN (DOT) -63 F 0605 PM 01/29 MNDOT GATZKE MN (DOT) -63 F 0435 AM 01/30 MNDOT WADENA MN (AIRPORT) -62 F 0955 PM 01/29 ASOS CROOKSTON MN (AIRPORT) -62 F 0536 PM 01/29 ASOS FERGUS FALLS MN (AWS) -62 F 0749 PM 01/29 AWS FERGUS FALLS MN (AIRPORT) -62 F 0756 PM 01/29 ASOS GRAFTON ND (AIRPORT) -62 F 1055 AM 01/29 ASOS MUNICH ND (AWS) -62 F 1220 PM 01/29 AWS ROTHSAY MN (DOT) -62 F 0605 PM 01/29 MNDOT BADGER MN (DOT) -62 F 0545 PM 01/29 MNDOT VERNDALE MN (DOT) -62 F 0545 AM 01/30 MNDOT CAVALIER ND (AIRPORT) -61 F 1155 AM 01/29 ASOS WALHALLA ND (AIRPORT) -61 F 1115 AM 01/29 ASOS DETROIT LAKES MN (DNR) -61 F 0820 PM 01/29 RAWS FRAZEE MN 3 E (CWOP) -61 F 0704 PM 01/29 CWOP GRAND FORKS ND (AIRPORT) -61 F 1153 AM 01/29 ASOS CHAMBERLAIN MN (DOT) -61 F 0805 AM 01/30 MNDOT HENDRUM MN (DOT) -61 F 0401 PM 01/29 MNDOT E GRAND FORKS MN (DOT) -61 F 0505 PM 01/29 MNDOT RED LAKE HS (MN) (AWS) -61 F 0734 AM 01/30 AWS COOPERSTOWN ND (AIRPORT) -61 F 0415 PM 01/29 ASOS LANGDON ND (AIRPORT) -60 F 0655 AM 01/30 ASOS DETROIT LAKES MN (AIRPORT) -60 F 0635 PM 01/29 ASOS SHOOKS MN (DOT) -60 F 0745 AM 01/30 MNDOT TENNEY MN (DOT) -60 F 0645 PM 01/29 MNDOT BAUDETTE MN (AIRPORT) -59 F 0753 AM 01/30 ASOS BADOURA MN (MN DNR) -59 F 0806 AM 01/30 RAWS BEMIDJI MN (MN DNR) -59 F 0806 PM 01/29 RAWS DEVILS LAKE ND (AIRPORT) -59 F 0951 AM 01/29 ASOS HALLOCK MN (AIRPORT) -59 F 0255 PM 01/29 ASOS OTTERTAIL MN (DOT) -59 F 0735 PM 01/29 MNDOT DEVILS LAKE ND (DOT) -59 F 1224 AM 01/30 NDDOT ROSEAU MN (MN DNR) -59 F 0608 AM 01/30 RAWS WARROAD MN (AIRPORT) -59 F 0615 AM 01/30 ASOS ELBOW LAKE MN (AIRPORT) -59 F 0559 AM 01/30 ASOS ROSEAU MN (AIRPORT) -58 F 0620 AM 01/30 ASOS WASKISH MN (AIRPORT) -58 F 0616 AM 01/30 ASOS CANDO ND (AIRPORT) -57 F 0635 AM 01/30 ASOS GATZKE MN 9 SW (DNR) -57 F 0620 AM 01/30 RAWS WAHPETON ND (AIRPORT) -57 F 0730 PM 01/29 ASOS KARLSTAD MN (MN DNR) -57 F 0506 PM 01/29 RAWS LEEDS ND (DOT) -57 F 0639 AM 01/30 NDDOT GRAND FORKS AFB ND (ASOS) -57 F 0343 PM 01/29 ASOS RED LAKE FALLS MN (AWS) -57 F 0209 PM 01/29 AWS FARGO ND (AIRPORT) -56 F 0521 PM 01/29 ASOS ITASCA MN (MN DNR) -56 F 0807 PM 01/29 RAWS FERGUS FALLS MN 6 SW (HADS) -56 F 0730 PM 01/29 HADS GWINNER ND (AIRPORT) -55 F 0455 PM 01/29 ASOS BEMIDJI MN (AWS) -54 F 0305 AM 01/30 AWS KELLIHER MN (MN DNR) -54 F 0807 AM 01/30 RAWS BAUDETTE MN (MN DNR) -52 F 0806 AM 01/30 RAWS FARGO ND (CWOP) -51 F 0550 PM 01/29 CWOP MOORHEAD MN (DOT) -51 F 0435 PM 01/29 MNDOT GRAND FORKS ND 5 WSW (CWOP) -49 F 1215 PM 01/29 CWOP MENTOR MN 2 SW (CWOP) -48 F 0648 PM 01/29 CWOP MOORHEAD MN (CWOP) -46 F 0535 PM 01/29 CWOP DETROIT LAKES MN 2 SE (CWOP) -45 F 0643 PM 01/29 CWOP HARWOOD ND (CWOP) -43 F 0415 PM 01/29 CWOP FORT TOTTEN ND (USFW) -43 F 0751 PM 01/29 RAWS