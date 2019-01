Morning Low Temperatures 1-30-19

...LOW TEMPERATURE REPORTS... LOCATION TEMP TIME/DATE NORRIS CAMP (COOP) -48 F 0700 AM 01/30 LISBON ND (COOP) -46 F 0700 AM 01/30 BADOURA MN (MN DNR) -43 F 0706 AM 01/30 CHAMBERLAIN MN (DOT) -43 F 0740 AM 01/30 PARK RAPIDS MN (AIRPORT) -42 F 0753 AM 01/30 MENTOR MN 2 SW (CWOP) -41 F 0828 AM 01/30 BADGER MN (DOT) -41 F 0745 AM 01/30 KARLSTAD MN (MN DNR) -40 F 0806 AM 01/30 WASKISH MN 3 NW (DOT) -40 F 0810 AM 01/30 GATZKE MN (DOT) -40 F 0805 AM 01/30 ROSS MN (HADS) -40 F 0830 AM 01/30 GOODRIDGE MN 12 NNW (NOAA) -39 F 0830 AM 01/30 GATZKE MN 9 SW (DNR) -39 F 0820 AM 01/30 KELLIHER MN (MN DNR) -39 F 0807 AM 01/30 SHOOKS MN (DOT) -39 F 0820 AM 01/30 BROOKS MN (DOT) -39 F 0745 AM 01/30 ROSEAU MN (DNR) -39 F 0708 AM 01/30 CAVALIER ND (AIRPORT) -38 F 0735 AM 01/30 MAHNOMEN MN (AIRPORT) -38 F 0755 AM 01/30 WALHALLA ND (AIRPORT) -38 F 0855 AM 01/30 CANDO ND (AIRPORT) -38 F 0735 AM 01/30 BEMIDJI MN (AIRPORT) -38 F 0756 AM 01/30 LANGDON ND (AIRPORT) -38 F 0855 AM 01/30 FOSSTON MN (AIRPORT) -38 F 0916 AM 01/30 ST VINCENT MN (DOT) -38 F 0740 AM 01/30 ROOSEVELT MN (DOT) -38 F 0740 AM 01/30 ROOSEVELT MN 2 ESE (GPSMET) -38 F 0900 AM 01/30 DEVILS LAKE ND (DOT) -38 F 0809 AM 01/30 RED LAKE FALLS MN (COOP) -38 F 0700 AM 01/30 WARROAD MN (AIRPORT) -38 F 0836 AM 01/30 SABIN MN (HADS) -38 F 0645 AM 01/30 STAPLES MN (AIRPORT) -38 F 0816 AM 01/30 THIEF RIVER FALLS MN (AIRPOR -38 F 0756 AM 01/30 PONSFORD MN 10 N (CWOP) -37 F 0818 AM 01/30 BAUDETTE MN (AIRPORT) -37 F 0753 AM 01/30 BEMIDJI MN (MN DNR) -37 F 0806 AM 01/30 BAUDETTE MN (MN DNR) -37 F 0806 AM 01/30 ESMOND ND 9 NNW (COOP) -37 F 0800 AM 01/30 MUNICH ND (AWS) -37 F 0750 AM 01/30 DONALDSON MN (DOT) -37 F 0745 AM 01/30 MAHNOMEN MN (DOT) -37 F 0830 AM 01/30 WILTON MN 2 E (GPSMET) -37 F 0900 AM 01/30 BOWESMONT ND (DOT) -37 F 0739 AM 01/30 PEMBINA ND (COOP) -37 F 0700 AM 01/30 RED LAKE HS (MN) (AWS) -37 F 0839 AM 01/30 SABIN MN (UCOOP) -37 F 0700 AM 01/30 BEMIDJI MN (CENTRAL ES) (AWS -36 F 0830 AM 01/30 CROOKSTON MN (AIRPORT) -36 F 0836 AM 01/30 DEVILS LAKE ND (AIRPORT) -36 F 0856 AM 01/30 FRAZEE MN 3 E (CWOP) -36 F 0804 AM 01/30 FLAG ISLAND MN (AWOS) -36 F 0915 AM 01/30 HALLOCK MN (AIRPORT) -36 F 0856 AM 01/30 HAMPDEN ND (USFW) -36 F 0758 AM 01/30 OTTERTAIL MN (DOT) -36 F 0840 AM 01/30 NEW YORK MILLS MN (COOP) -36 F 0730 AM 01/30 GRAND FORKS AFB ND (ASOS) -36 F 0656 AM 01/30 ROSEAU MN (AIRPORT) -36 F 0659 AM 01/30 WASKISH MN (AIRPORT) -36 F 0835 AM 01/30 WADENA MN (AIRPORT) -35 F 0835 AM 01/30 CAVALIER ND 7 NW (COOP) -35 F 0700 AM 01/30 DETROIT LAKES MN (DNR) -35 F 0820 AM 01/30 FERGUS FALLS MN (AIRPORT) -35 F 0835 AM 01/30 FORT TOTTEN ND (USFW) -35 F 0751 AM 01/30 GRAND FORKS ND (AIRPORT) -35 F 0753 AM 01/30 MCLEOD ND 3 E (COOP) -35 F 0840 AM 01/30 ROTHSAY MN (DOT) -35 F 0810 AM 01/30 LAKE PARK MN (DOT) -35 F 0810 AM 01/30 VERNDALE MN (DOT) -35 F 0820 AM 01/30 MAYVILLE ND (COOP) -35 F 0700 AM 01/30 OTTERTAIL MN (COOP) -35 F 0511 AM 01/30 RED LAKE FALLS MN (AWS) -35 F 0819 AM 01/30 COOPERSTOWN ND (AIRPORT) -35 F 0815 AM 01/30 ELBOW LAKE MN (AIRPORT) -35 F 0759 AM 01/30 DETROIT LAKES MN 2 SE (CWOP) -34 F 0828 AM 01/30 CASSELTON ND (COOP) -34 F 0800 AM 01/30 GRAND FORKS ND 5 WSW (CWOP) -34 F 0815 AM 01/30 FERGUS FALLS MN (PWLC) (AWS) -34 F 0749 AM 01/30 GRAND FORKS ND (NWS) -34 F 0655 AM 01/30 HENDRUM MN (DOT) -34 F 0516 AM 01/30 LEEDS ND (DOT) -34 F 0724 AM 01/30 SEBEKA MN (UCOOP) -34 F 0700 AM 01/30 BRECKENRIDGE MN 3 SE (COOP) -33 F 0700 AM 01/30 WAHPETON ND (AIRPORT) -33 F 0750 AM 01/30 DETROIT LAKES MN (AIRPORT) -33 F 0755 AM 01/30 FARGO ND (AIRPORT) -33 F 0653 AM 01/30 GWINNER ND (AIRPORT) -33 F 0815 AM 01/30 ITASCA MN (MN DNR) -33 F 0907 AM 01/30 LIDGERWOOD ND (COOP) -33 F 0700 AM 01/30 FERGUS FALLS MN 6 SW (HADS) -33 F 0800 AM 01/30 HARWOOD ND (CWOP) -32 F 0816 AM 01/30 FARGO ND (CWOP) -32 F 0840 AM 01/30 TENNEY MN (DOT) -32 F 0815 AM 01/30 E GRAND FORKS MN (DOT) -32 F 0820 AM 01/30 MOORHEAD MN (CWOP) -31 F 0705 AM 01/30 GRAFTON ND (AIRPORT) -31 F 0855 AM 01/30 MOORHEAD MN (DOT) -31 F 0700 AM 01/30