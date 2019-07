Rain Reports From the Grand Forks NWS

Rain Reports for Monday July 8th, 2019

HEAVY RAIN REPORTS LOCATION PRECIP TIME/DATE (INCHES) OF OBSERVATION LAT LON MINNESOTA ...BECKER COUNTY... DETROIT LAKES 1.69 M 400 AM 07/09 46.81N 95.84W ...BELTRAMI COUNTY... BEMIDJI 1.07 M 400 AM 07/09 47.48N 94.88W SAUM 1.37 M 400 AM 07/09 47.97N 94.68W RED LAKE 1.75 M 400 AM 07/09 47.88N 95.02W ...BECKER COUNTY... 5 NW OSAGE 1.48 M 400 AM 07/09 46.97N 95.33W 5 N DETROIT LAKES 1.55 M 400 AM 07/09 46.89N 95.84W 2 N PONSFORD 1.66 M 400 AM 07/09 47.00N 95.38W 7 ESE ULEN 2.66 M 400 AM 07/09 47.04N 96.12W ...BELTRAMI COUNTY... 8 N BEMIDJI 1.15 M 400 AM 07/09 47.60N 94.88W 4 NE WASKISH 1.80 M 845 AM 07/09 48.20N 94.45W 6 N PUPOSKY 3.00 E 710 AM 07/09 47.76N 94.91W ...CLAY COUNTY... HAWLEY 3.00 M 714 AM 07/09 46.88N 96.32W DOWNER 3.20 M 714 AM 07/09 46.75N 96.49W ...CLEARWATER COUNTY... BAGLEY 1.54 M 400 AM 07/09 47.52N 95.40W ...CLAY COUNTY... 4 SE ROLLAG 1.17 M 400 AM 07/09 46.70N 96.18W 5 NE BARNESVILLE 1.78 M 710 AM 07/09 46.70N 96.34W 2 NE SABIN 2.09 M 400 AM 07/09 46.80N 96.62W 2 N GLYNDON 2.88 M 400 AM 07/09 46.90N 96.58W 3 ENE FARGO 3.03 M 1100 PM 07/08 46.89N 96.75W 2 NW GLYNDON 3.08 M 400 AM 07/09 46.89N 96.61W 1 E GEORGETOWN 3.25 M 620 AM 07/09 47.08N 96.77W 1 E GEORGETOWN 3.25 M 620 AM 07/09 47.08N 96.77W 1 E GEORGETOWN 3.60 M 714 AM 07/09 47.08N 96.77W ...KITTSON COUNTY... KARLSTAD 1.14 M 400 AM 07/09 48.58N 96.52W LANCASTER 2.72 M 909 AM 07/09 48.86N 96.80W CARIBOU 3.36 M 400 AM 07/09 48.98N 96.45W HALLOCK 4.21 M 829 AM 07/09 48.77N 96.94W ...KITTSON COUNTY... 4 SE LAKE BRONSON 1.07 M 800 AM 07/09 48.69N 96.60W 6 W KENNEDY 1.24 M 400 AM 07/09 48.64N 97.04W 2 NE NORTHCOTE 1.74 M 400 AM 07/09 48.87N 96.97W HALLOCK 3.20 M 714 AM 07/09 48.77N 96.94W ...LAKE OF THE WOODS COUNTY... 6 N WILLIAMS 1.44 M 400 AM 07/09 48.86N 94.95W 12 S BAUDETTE 2.52 E 400 AM 07/09 48.54N 94.59W ...MARSHALL COUNTY... ARGYLE 1.41 M 720 AM 07/09 48.34N 96.82W ...MAHNOMEN COUNTY... 1 SE MAHNOMEN 1.83 M 400 AM 07/09 47.30N 95.95W ...MARSHALL COUNTY... 8 NW WARREN 1.14 M 400 AM 07/09 48.28N 96.89W 15 E HOLT 1.92 M 400 AM 07/09 48.29N 95.87W ...NORMAN COUNTY... HALSTAD 1.65 M 900 AM 07/09 47.35N 96.82W ...NORMAN COUNTY... 3 S WAUKON 1.93 M 400 AM 07/09 47.33N 96.13W 2 S ADA 2.01 M 400 AM 07/09 47.27N 96.51W 8 NE FELTON 2.19 M 400 AM 07/09 47.16N 96.38W 1 N ADA 2.30 M 400 AM 07/09 47.31N 96.51W 6 E PERLEY 2.65 M 400 AM 07/09 47.18N 96.67W ...OTTER TAIL COUNTY... 3 W FERGUS FALLS 1.14 M 400 AM 07/09 46.28N 96.13W 3 WNW URBANK 2.10 M 705 AM 07/09 46.14N 95.57W ...POLK COUNTY... FISHER 1.10 E 711 AM 07/09 47.80N 96.80W FERTILE 1.48 M 400 AM 07/09 47.53N 96.29W ERSKINE 2.60 E 711 AM 07/09 47.66N 96.01W ...PENNINGTON COUNTY... 3 WSW MAVIE 1.77 M 400 AM 07/09 48.13N 96.00W 3 S THIEF RIVER FALLS 2.30 M 156 AM 07/09 48.07N 96.18W 3 E THIEF RIVER FALLS 3.00 M 708 AM 07/09 48.11N 96.11W ...POLK COUNTY... 5 ENE EAST GRAND FORKS 0.80 M 706 AM 07/09 47.96N 96.92W 2 W ELDRED 1.16 M 400 AM 07/09 47.68N 96.82W 6 SW WARREN 1.23 M 400 AM 07/09 48.13N 96.86W 2 SW MENTOR 2.03 M 400 AM 07/09 47.68N 96.18W 9 W MENTOR 2.27 M 400 AM 07/09 47.70N 96.34W ...RED LAKE COUNTY... PLUMMER 2.60 E 711 AM 07/09 47.92N 96.04W ...ROSEAU COUNTY... ROSEAU 1.75 M 707 AM 07/09 48.85N 95.76W GREENBUSH 1.86 M 725 AM 07/09 48.70N 96.18W ...RED LAKE COUNTY... 3 WNW BROOKS 2.06 M 400 AM 07/09 47.83N 96.06W ...ROSEAU COUNTY... 7 W GREENBUSH 1.25 M 400 AM 07/09 48.70N 96.34W 4 NE FOX 1.49 M 400 AM 07/09 48.88N 95.84W 11 S ROSEAU 1.50 M 400 AM 07/09 48.69N 95.76W 4 S WARROAD 1.75 M 706 AM 07/09 48.85N 95.32W 2 SSE WANNASKA 3.50 E 712 AM 07/09 48.63N 95.72W ...WILKIN COUNTY... 3 E BRECKENRIDGE 1.31 M 700 AM 07/09 46.26N 96.53W LOCATION PRECIP TIME/DATE (INCHES) OF OBSERVATION LAT LON NORTH DAKOTA ...BARNES COUNTY... 2 E DAZEY 1.12 M 400 AM 07/09 47.19N 98.16W 4 W FINGAL 1.53 M 400 AM 07/09 46.76N 97.88W ...CASS COUNTY... ARTHUR 1.80 M 715 AM 07/09 47.10N 97.22W CHAFFEE 1.94 M 714 AM 07/09 46.77N 97.35W FARGO 1.96 M 400 AM 07/09 46.88N 96.82W HARWOOD 3.22 E 230 AM 07/09 46.98N 96.88W ...CASS COUNTY... 4 SSW GALESBURG 1.10 M 400 AM 07/09 47.22N 97.44W 1 N AMENIA 1.48 M 400 AM 07/09 47.02N 97.22W 5 N LEONARD 1.91 M 400 AM 07/09 46.72N 97.25W 1 S FARGO 2.14 M 300 AM 07/09 46.86N 96.82W 3 N FARGO 2.20 M 153 AM 07/09 46.93N 96.81W 5 NW PROSPER 2.30 M 400 AM 07/09 47.01N 97.09W ...CAVALIER COUNTY... 1 E LANGDON 1.16 M 900 AM 07/09 48.76N 98.35W ...GRAND FORKS COUNTY... GRAND FORKS 0.91 M 100 AM 07/09 47.92N 97.07W ...GRAND FORKS COUNTY... 3 S GRAND FORKS 1.13 M 400 AM 07/09 47.87N 97.07W ...RAMSEY COUNTY... 6 SE PENN 1.95 M 805 PM 07/08 48.16N 99.00W ...RANSOM COUNTY... 2 W LISBON 1.33 M 400 AM 07/09 46.44N 97.73W ...RICHLAND COUNTY... 6 NNW WAHPETON 1.09 M 400 AM 07/09 46.35N 96.66W 3 E MCLEOD 1.15 M 800 AM 07/09 46.39N 97.24W 6 WNW BARRIE 1.32 M 400 AM 07/09 46.60N 97.24W ...STEELE COUNTY... 5 NE HOPE 1.02 M 400 AM 07/09 47.38N 97.64W ...TOWNER COUNTY... 1 S EGELAND 3.00 E 713 AM 07/09 48.61N 99.10W ...TRAILL COUNTY... 7 SE HILLSBORO 2.00 M 400 AM 07/09 47.33N 96.96W 2 E MAYVILLE 2.52 M 400 AM 07/09 47.50N 97.29W ...WALSH COUNTY... 3 W OSLO 1.04 M 709 AM 07/09 48.19N 97.19W