Rain Totals for Sun 8/25 and Mon 8/26

...PRECIPITATION REPORTS OVER THE PAST 48 HOURS as of 740 PM CDT MON AUG 26 2019 From the National Weather Service in Grand Forks. LOCATION AMOUNT TIME/DATE PROVIDER 4 N TABOR 3.15 IN 0705 PM 08/26 MESONET MENTOR MN 9 W 3.14 IN 0600 PM 08/26 HADS FLORIAN MN 1 S 2.89 IN 0500 PM 08/26 HADS KARLSTAD MN 2.77 IN 0606 PM 08/26 RAWS 6 SW LEO 2.69 IN 0707 PM 08/26 MESONET HUNTERSVILLE MN 3 WNW 2.53 IN 0500 PM 08/26 HADS 4 SSW GALESBURG 2.32 IN 0714 PM 08/26 MESONET 2 E MAYVILLE 2.28 IN 0713 PM 08/26 MESONET 6 N WILLIAMS 1.76 IN 0722 PM 08/26 MESONET GRAND FORKS ND 7 SW 1.67 IN 0631 PM 08/26 CWOP MAYVILLE ND 4.2 SSE 1.62 IN 0700 AM 08/26 COCORAHS WARREN MN 3 ENE 1.56 IN 0515 PM 08/26 HADS MAYVILLE ND 1.50 IN 0700 AM 08/26 COOP 2 E DAZEY 1.47 IN 0720 PM 08/26 MESONET FERTILE MN 3 WSW 1.44 IN 0500 PM 08/26 HADS FARGO ND AIRPORT 1.39 IN 0553 PM 08/26 ASOS 3 S GRAND FORKS 1.36 IN 0711 PM 08/26 MESONET ALVARADO MN 1 N 1.35 IN 0600 PM 08/26 COOP FELTON MN 8 NE 1.33 IN 0515 PM 08/26 USGS GRAND FORKS 1.32 IN 0700 PM 08/26 OFFICIAL NWS OBS 10 NW MOSE 1.28 IN 0719 PM 08/26 MESONET 2 NW PERHAM 1.25 IN 0716 PM 08/26 MESONET 5 NW PROSPER 1.24 IN 0714 PM 08/26 MESONET 3 NE NORTHWOOD 1.23 IN 0711 PM 08/26 MESONET ROSEAU MN 1.22 IN 0600 PM 08/26 HADS OSAGE MN 5 NW 1.22 IN 0600 PM 08/26 HADS 3 SSE MATTSON 1.17 IN 0708 PM 08/26 MESONET 1 N ADA 1.15 IN 0715 PM 08/26 MESONET STEPHEN MN 5 NW 1.15 IN 0500 PM 08/26 HADS 3 E KELSO 1.13 IN 0713 PM 08/26 MESONET MAHNOMEN 1 SE MN 1.13 IN 0500 PM 08/26 HADS HALLOCK MN 1.12 IN 0600 PM 08/26 HADS PONSFORD MN 10 N 1.10 IN 0633 PM 08/26 CWOP NORTHCOTE MN 2 ENE 1.09 IN 0500 PM 08/26 HADS 6 E PERLEY 1.07 IN 0715 PM 08/26 MESONET 2 SSE BLUFFTON 1.05 IN 0720 PM 08/26 MESONET ALDRICH MN 8 NNE 1.02 IN 0530 PM 08/26 HADS 3 S WAUKON 1.00 IN 0716 PM 08/26 MESONET MOORHEAD MN 1 NE 1.00 IN 0640 PM 08/26 CWOP VINING MN 1.00 IN 0630 PM 08/26 CWOP 5 E OAKWOOD 0.96 IN 0709 PM 08/26 MESONET PARK RAPIDS MN AIRPORT 0.96 IN 0553 PM 08/26 ASOS 4 NE FOX 0.95 IN 0721 PM 08/26 MESONET 3 W COOPERSTOWN 0.95 IN 0717 PM 08/26 MESONET VERN MN 2 W 0.95 IN 0600 PM 08/26 HADS 5 NE HOPE 0.94 IN 0712 PM 08/26 MESONET ADA MN 2 S 0.94 IN 0445 PM 08/26 HADS ROSEAU MN (MN DNR) 0.91 IN 0608 PM 08/26 RAWS GRAND FORKS ND AIRPORT 0.90 IN 0553 PM 08/26 ASOS BAGLEY MN 0.87 IN 0640 PM 08/26 AWS HOLT MN 15 E (AGASSIZ) 0.84 IN 0620 PM 08/26 RAWS 3 W INKSTER 0.83 IN 0710 PM 08/26 MESONET WARREN MN 8 NW 0.83 IN 0639 PM 08/26 CWOP 2 N PONSFORD 0.82 IN 0723 PM 08/26 MESONET BADOURA MN 0.82 IN 0600 PM 08/26 HADS AMENIA ND 1 N 0.82 IN 0530 PM 08/26 UCOOP STAPLES MN 6 N 0.81 IN 0600 PM 08/26 HADS BROOKS MN 3 WNW 0.80 IN 0500 PM 08/26 HADS BAGLEY MN 5 N 0.78 IN 0640 PM 08/26 CWOP DETROIT LAKES MN 1 N 0.77 IN 0620 PM 08/26 RAWS LAKE ITASCA MN 2 SE 0.73 IN 0607 PM 08/26 HADS ELBOW LAKE MN AIRPORT 0.69 IN 0636 PM 08/26 AWOS BEMIDJI MN AIRPORT 0.68 IN 0636 PM 08/26 AWOS RED LAKE FALLS MN 0.65 IN 0630 PM 08/26 HADS WADENA MN AIRPORT 0.64 IN 0635 PM 08/26 AWOS PARK RAPIDS MN 4 SW 0.63 IN 0600 PM 08/26 HADS LAKE BRONSON MN 0.59 IN 0600 PM 08/26 HADS MENTOR MN 3 NW 0.58 IN 0632 PM 08/26 RAWS THIEF RIVER FALLS MN AIRPORT 0.56 IN 0556 PM 08/26 AWOS