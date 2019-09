Rain from Friday Night/Saturday Morning 9-20 & 9-21

NATIONAL WEATHER SERVICE GRAND FORKS ND 146 PM CDT SAT SEP 21 2019 ...PRECIPITATION ACCUMULATION REPORTS OVER THE PAST 24 HOURS... LOCATION AMOUNT TIME/DATE PROVIDER NORTHWOOD 8.73 IN 1005 AM 09/21 PUBLIC NORRIS CAMP MN 7.10 IN 0900 AM 09/21 COOP 3 NW BINFORD 7.00 IN 0905 AM 09/21 PUBLIC 10 W FAUNCE 6.75 IN 1130 AM 09/21 MESONET 2 ESE GRAND FORKS 6.37 IN 0334 AM 09/21 PUBLIC BATHGATE 6.35 IN 0102 PM 09/21 PUBLIC ROSEAU MN 0.4 ENE 5.98 IN 0700 AM 09/21 COCORAHS BAUDETTE 5.70 IN 1151 AM 09/21 PUBLIC 1 NNE BADGER 5.60 IN 1232 PM 09/21 PUBLIC GRAND FORKS ND 7 SW 5.52 IN 1246 PM 09/21 CWOP CLEMENSTON MN 5.51 IN 1200 PM 09/21 HADS ROSEAU 5.42 IN 0800 AM 09/21 COCORAHS 1 WSW GRAND FORKS 5.32 IN 0100 PM 09/21 OFFICIAL NWS OBS ROSEAU MN 5.24 IN 1145 AM 09/21 HADS GRAND FORKS ND 2.5 SE 5.05 IN 0700 AM 09/21 COCORAHS 9 SSW GATZKE 5.03 IN 1120 AM 09/21 MESONET CROOKSTON 5.00 IN 0900 AM 09/21 PUBLIC THIEF RIVER FALLS 5.00 IN 0830 AM 09/21 PUBLIC 1 WSW CARIBOU 4.99 IN 0100 AM 09/21 MESONET 3 SSE GRAND FORKS 4.90 IN 0900 AM 09/21 COCORAHS GRAND FORKS ND 3.4 SSE 4.90 IN 0700 AM 09/21 COCORAHS 2 S ROSEAU 4.90 IN 0430 PM 09/20 PUBLIC 2 E LOGAN CENTER 4.79 IN 1232 PM 09/21 MESONET 1 W GRAND FORKS 4.73 IN 0100 AM 09/21 OFFICIAL NWS OBS 4 NE FOX 4.70 IN 1232 PM 09/21 MESONET 4 SW HUMBOLDT 4.55 IN 1232 PM 09/21 MESONET 1 E WARROAD 4.55 IN 1230 PM 09/21 MESONET 6 N WILLIAMS 4.49 IN 1232 PM 09/21 MESONET BAUDETTE MN 12 S 4.43 IN 1200 PM 09/21 HADS 5 WNW GRAND FORKS 4.39 IN 1253 PM 09/21 ASOS 3 S GRAND FORKS 4.30 IN 1232 PM 09/21 MESONET 4 SSW GALESBURG 4.13 IN 1232 PM 09/21 MESONET 1 NW GRAND FORKS AFB 4.12 IN 1244 PM 09/21 ASOS LARIMORE ND 4.9 SSE 4.10 IN 0700 AM 09/21 COCORAHS GRAND FORKS ND 3.7 SSE 4.07 IN 0700 AM 09/21 COCORAHS 4 NW CRYSTAL 4.03 IN 1232 PM 09/21 MESONET WARROAD MN 4.03 IN 0130 AM 09/21 HADS 6 E HOLT 3.98 IN 1145 AM 09/21 MESONET NORTHCOTE MN 2 ENE 3.94 IN 1100 AM 09/21 HADS ANETA 3.90 IN 1050 PM 09/20 PUBLIC 2 N MADDOCK 3.87 IN 1232 PM 09/21 MESONET 2 ENE BACKOO 3.76 IN 1232 PM 09/21 MESONET 3 E KELSO 3.74 IN 1232 PM 09/21 MESONET FLORIAN MN 1 S 3.73 IN 1200 PM 09/21 HADS BAUDETTE MN 3 S 3.63 IN 1206 PM 09/21 RAWS GRAND FORKS AFB 3.63 IN 0100 AM 09/21 OTHER FEDERAL 3 S GRAND FORKS 3.59 IN 1200 AM 09/21 MESONET 3 NE NORTHWOOD 3.59 IN 1232 PM 09/21 MESONET 2 NNW WANNASKA 3.59 IN 1232 PM 09/21 MESONET 5 WNW SAINT HILAIRE 3.58 IN 0730 AM 09/21 COCORAHS SHARON ND 7.9 ENE 3.53 IN 0700 AM 09/21 COCORAHS 5 NE VIKING 3.50 IN 1000 AM 09/21 PUBLIC 4 N TABOR 3.38 IN 1232 PM 09/21 MESONET 2 NNW WANNASKA 3.37 IN 1200 AM 09/21 MESONET 2 W ELDRED 3.31 IN 1232 PM 09/21 MESONET 2 ENE BACKOO 3.22 IN 1200 AM 09/21 MESONET HALLOCK MN 3.10 IN 1145 AM 09/21 HADS 6 SW LEO 2.99 IN 1232 PM 09/21 MESONET CROOKSTON MN 0.6 ENE 2.94 IN 0630 AM 09/21 COCORAHS KARLSTAD MN 0.2 SSW 2.88 IN 0800 AM 09/21 COCORAHS LAKE BRONSON MN 2.69 IN 1115 AM 09/21 HADS ALVARADO MN 1 N 2.56 IN 1145 AM 09/21 COOP 4 E LEEDS 2.53 IN 1232 PM 09/21 MESONET HATTON ND 9.1 WSW 2.45 IN 0600 AM 09/21 COCORAHS 3 WSW MAVIE 2.41 IN 1232 PM 09/21 MESONET HOPE ND 5.4 WNW 2.40 IN 0700 AM 09/21 COCORAHS 5 NW PROSPER 2.24 IN 1232 PM 09/21 MESONET GRANDIN ND 7.1 ENE 2.19 IN 0700 AM 09/21 COCORAHS 2 E MAYVILLE 2.13 IN 1232 PM 09/21 MESONET 1 NE STEPHEN 2.07 IN 1232 PM 09/21 MESONET GRAFTON ND 6.8 N 2.05 IN 0800 AM 09/21 COCORAHS 3 W COOPERSTOWN 2.04 IN 1232 PM 09/21 MESONET COLGATE 2.00 IN 0700 AM 09/21 COOP 5 W GRAND FORKS 1.39 IN 1053 PM 09/20 ASOS 2 SSW CASSELTON 1.35 IN 0800 AM 09/21 CO-OP OBSERVER DEVILS LAKE ND AIRPORT 1.24 IN 1256 PM 09/21 AWOS