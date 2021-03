Snow Totals From March 10th and 11th, 2021

These are snow totals from the National Weather Service.

LOCATION AMOUNT TIME/DATE PROVIDER VERNDALE 9.0 IN 0632 AM 03/11 PUBLIC WALCOTT 9.0 IN 0912 AM 03/11 BROADCAST MEDIA FORMAN 8.0 IN 0553 AM 03/11 CO-OP OBSERVER DEER CREEK MN 2.0 WSW 7.4 IN 0700 AM 03/11 COCORAHS LAKE PARK MN 6.0 S 7.2 IN 0700 AM 03/11 COCORAHS BROWNS VALLEY, MN 7.2 IN 0630 AM 03/11 CO-OP OBSERVER BATTLE LAKE MN 2.0 S 7.0 IN 0700 AM 03/11 COCORAHS HUNTERSVILLE 7.0 IN 0757 AM 03/11 PUBLIC WADENA 7.0 IN 0350 AM 03/11 PUBLIC BARRETT 6.5 IN 0939 AM 03/11 PUBLIC BEMIDJI MN 7.8 ENE 6.5 IN 0700 AM 03/11 COCORAHS HORACE ND 9.3 SSE 6.5 IN 0800 AM 03/11 COCORAHS LAKE PARK MN 9.9 S 6.5 IN 0800 AM 03/11 COCORAHS NAYTAHWAUSH 6.5 IN 1001 PM 03/10 PUBLIC 5 N LAKE GEORGE 6.3 IN 0419 AM 03/11 PUBLIC SISSETON, SD 6.3 IN 0700 AM 03/11 CO-OP OBSERVER ABERCROMBIE ND 0.2 NW 6.0 IN 0600 AM 03/11 COCORAHS BAGLEY 6.0 IN 0917 AM 03/11 BROADCAST MEDIA CALLAWAY 6.0 IN 0915 AM 03/11 BROADCAST MEDIA SEBEKA 6.0 IN 0752 AM 03/11 CO-OP OBSERVER ULEN 6.0 IN 1101 PM 03/10 BROADCAST MEDIA WOLVERTON 6.0 IN 0723 AM 03/11 PUBLIC WOLVERTON MN 1.1 ENE 6.0 IN 0700 AM 03/11 COCORAHS TURTLE RIVER MN 3.6 E 5.8 IN 0700 AM 03/11 COCORAHS SABIN MN 5.6 IN 0715 AM 03/11 COOP 5 ESE LAVINIA 5.5 IN 0918 AM 03/11 BROADCAST MEDIA HAWLEY MN 5.2 WNW 5.5 IN 0700 AM 03/11 COCORAHS BEMIDJI 5.3 IN 0713 AM 03/11 PUBLIC AUDUBON 5.0 IN 0916 AM 03/11 BROADCAST MEDIA 4 NW LAVINIA 5.0 IN 0916 AM 03/11 BROADCAST MEDIA LIDGERWOOD 5.0 IN 0602 AM 03/11 CO-OP OBSERVER DETROIT LAKES MN 5.7 N 4.5 IN 0430 AM 03/11 COCORAHS OTTERTAIL MN 4.5 IN 0409 AM 03/11 COOP MCLEOD ND 3 E 4.4 IN 0845 AM 03/11 COOP 3 W SHEVLIN 4.0 IN 0923 AM 03/11 BROADCAST MEDIA 3 NNW SABIN 4.0 IN 0917 AM 03/11 BROADCAST MEDIA BEMIDJI MN 4.8 NNE 3.7 IN 0700 AM 03/11 COCORAHS BRECKENRIDGE 3.5 IN 0841 AM 03/11 CO-OP OBSERVER NEW YORK MILLS 3.5 IN 0911 AM 03/11 BROADCAST MEDIA 2 N PONSFORD 3.5 IN 0922 AM 03/11 BROADCAST MEDIA FARGO ND 3.6 NNE 3.0 IN 0700 AM 03/11 COCORAHS FARGO ND 7.2 S 3.0 IN 0700 AM 03/11 COCORAHS FERGUS FALLS MN 0.5 E 2.7 IN 0700 AM 03/11 COCORAHS LISBON 2.7 IN 0725 AM 03/11 CO-OP OBSERVER FARGO 2.4 IN 0952 AM 03/11 CO-OP OBSERVER MOORHEAD MN 2.0 N 2.2 IN 0700 AM 03/11 COCORAHS LISBON ND 0.5 ENE 2.0 IN 0800 AM 03/11 COCORAHS PELICAN RAPIDS MN 6.3 NNW 1.8 IN 0601 AM 03/11 COCORAHS WEST FARGO ND 3.8 SSE 1.8 IN 0700 AM 03/11 COCORAHS FARGO 1.3 IN 0540 AM 03/11 BROADCAST MEDIA ENDERLIN 1.0 IN 0912 AM 03/11 BROADCAST MEDIA ELLENDALE 7 NW 1.0 IN 0700 AM 03/11 COCORAHS RICHVILLE MN 5.8 SSW 0.6 IN 0700 AM 03/11 COCORAHS TWIN VALLEY MN 0.1 NE 0.3 IN 0800 AM 03/11 COCORAHS CASSELTON ND 0.4 ENE T IN 0700 AM 03/11 COCORAHS