Rain Fall Amounts Evening 5/19 to Morning 5/20

These are rainfall amounts from the Grand Forks National Weather Service Offices

...PRECIPITATION REPORTS... LOCATION AMOUNT TIME/DATE PROVIDER 2 NE ARGYLE 6.83 IN 0837 AM 05/20 BROADCAST MEDIA 5 N ALVARADO 6.20 IN 0923 AM 05/20 PUBLIC 3 WNW STRANDQUIST 5.50 IN 0847 AM 05/20 BROADCAST MEDIA STRATHCONA 5.00 IN 0837 AM 05/20 BROADCAST MEDIA FLORIAN MN 1 S 4.18 IN 0745 AM 05/20 HADS STEPHEN 4.00 IN 0839 AM 05/20 BROADCAST MEDIA WARREN MN 6.6 NW 2.05 IN 0700 AM 05/20 COCORAHS 1 NE STEPHEN 1.95 IN 0906 AM 05/20 MESONET WARREN MN 3 ENE 1.92 IN 0745 AM 05/20 HADS ARYGLE MN 12 WNW 1.88 IN 0815 AM 05/20 CWOP LAKE BRONSON DAM MN 1.88 IN 0800 AM 05/20 COOP 8 NE BRANTFORD 1.62 IN 0904 AM 05/20 MESONET NEWFOLDEN MN 2 NW 1.58 IN 0810 AM 05/20 AWS OSLO MN 2.7 WNW 1.57 IN 0700 AM 05/20 COCORAHS ALVARADO 1.50 IN 0848 AM 05/20 PUBLIC 2 E ROSEAU 1.44 IN 0859 AM 05/20 PUBLIC 4 N ANGUS 1.44 IN 0828 AM 05/20 PUBLIC KARLSTAD MN 0.2 SSW 1.43 IN 0645 AM 05/20 COCORAHS KARLSTAD 1.43 IN 0833 AM 05/20 PUBLIC ROSEAU MN 2 E 1.21 IN 0808 AM 05/20 RAWS WARREN 1.05 IN 0838 AM 05/20 BROADCAST MEDIA GREENBUSH MN 1.04 IN 0700 AM 05/20 COOP KARLSTAD MN 1.04 IN 0806 AM 05/20 RAWS 3 W COOPERSTOWN 0.92 IN 0902 AM 05/20 MESONET HANNAFORD ND 3 N 0.91 IN 0800 AM 05/20 AWS GRAND FORKS ND 3.7 SSE 0.90 IN 0700 AM 05/20 COCORAHS EUCLID 6.2 NNE 0.82 IN 0700 AM 05/20 COCORAHS COOPERSTOWN 0.4 WNW 0.76 IN 0630 AM 05/20 COCORAHS LAKE BRONSON MN 0.72 IN 0800 AM 05/20 HADS GRAND FORKS AP ND 0.70 IN 0753 AM 05/20 ASOS NORTHWOOD 0.70 IN 0838 AM 05/20 BROADCAST MEDIA GRAND FORKS 0.65 IN 0830 AM 05/20 OFFICIAL NWS OBS 5 ENE EAST GRAND FORKS 0.64 IN 0839 AM 05/20 BROADCAST MEDIA 1 N PILLSBURY 0.63 IN 0903 AM 05/20 MESONET 4 N TABOR 0.61 IN 0906 AM 05/20 MESONET 3 NE NORTHWOOD 0.60 IN 0905 AM 05/20 MESONET 2 W ALVARADO 0.60 IN 0858 AM 05/20 PUBLIC OLGA ND 4 ENE 0.58 IN 0810 AM 05/20 AWS 3 SSE MATTSON 0.57 IN 0907 AM 05/20 MESONET HALLOCK AP MN 0.56 IN 0815 AM 05/20 AWOS GRAND FORKS ND 3.4 SSE 0.55 IN 0700 AM 05/20 COCORAHS MAYVILLE ND 0.54 IN 0700 AM 05/20 COOP ENDERLIN ND 2 N 0.51 IN 0805 AM 05/20 AWS HOPE 6.8 SSE 0.50 IN 0700 AM 05/20 COCORAHS VALLEY CITY 0.49 IN 0821 AM 05/20 PUBLIC SHARON ND 7.9 ENE 0.48 IN 0700 AM 05/20 COCORAHS