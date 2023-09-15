High School Football Friday Night Lights 9/15
Shanley Stays Unbeaten; Eagles Hold Off Packers; High School Football Highlights
FARGO, N.D. — The Shanley Deacons were the KVRR Sports Game of the Week and the Deacons proved they are the team to beat in the AA Division with a 42-14 win over Sheyenne. It was their first win over the Mustangs since 2019.
Other scores from Friday night.
SHANLEY,42,WF SHEYENNE,14,FINAL,HS FBALL
FARGO DAVIES,40,WEST FARGO,14,FINAL,HS FBALL
FARGO SOUTH,70,DEVILS LAKE,6,FINAL,HS FBALL
KINDRED,33,NORTHERN CASS,6,FINAL,HS FBALL
3)MINOT,30,CENTURY,0,FINAL,HS FBALL
4)BISMARCK,34,LEGACY,7,FINAL,HS FBALL
MANDAN,35,WILLISTON,18,FINAL,HS FBALL
OAKES,21,HILLSBORO-CV,0,FINAL,HS FBALL
LANGDON-E-M,42,CAVALIER,0,FINAL,HS FBALL
VELVA,54,SOUTH PRAIRIE MAX,0,FINAL,HS FBALL
BEULAH,41,SOUTHERN MCLEAN,0,FINAL,HS FBALL
5)SHILOH CHRISTIAN,53,BOWMAN COUNTY,13,FINAL,FBALL
CENTRAL CASS,34,MAY-PORT-CG,6,FINAL,HS FBALL
4)JAMESTOWN,46,WATFORD CITY,6,FINAL,HS FBALL
FARGO NORTH,38,ST. MARY’S,15,FINAL,HS FBALL
DICKINSON,18,VALLEY CITY,6,FINAL,HS FBALL
RED LAKE COUNTY,34,LMA,16,FINAL, HS FBALL