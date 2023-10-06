FRIDAY NIGHT HIGH SCHOOL FOOTBALL HIGHLIGHTS 10/6
FRIDAY NIGHT NIGHTS
FARGO, N.D. (KVRR) –High School football highlights from North Dakota and Minnesota. Scores from around the region:
MINOT,26,BISMARCK,23,FINAL(THURS),HS FB
DGF,21,DETROIT LAKES,0,FINAL,HS FB(MN)
PELICAN RAPIDS,14,HAWLEY,13,FINAL,HS FB(MN)
ADA-BORUP-W,35,MENAHGA,16,FINAL,HS FB(MN)
PERHAM,35,THIEF RIVER FALLS,7,FINAL,HS FB(MN)
WARROAD,37,CROOKSTON,6,FINAL,HS FB(MN)
MORRIS AREA-C-A,15,EAST GRAND FORKS,14,FINAL,HS FB
CENTURY,41,LEGACY,13,FINAL,HS FB
GF RED RIVER,25,WF HORACE,7,FINAL,HS FB
GF CENTRAL,41,WAHPETON,21,FINAL,HS FB
HILLSBORO-CV,28,GRAFTON,20,FINAL,HS FB
DES LACS-B,44,RAY/POWERS-L,6,FINAL,HS FB
DICKINSON TRINITY,46,HEART RIVER,0,FINAL,HS FB
CARRINGTON,22,PARK RIVER AREA,8,FINAL,HS FB
LANGDON-E-M,40,THOMPSON,2,FINAL,HS FB
WILLISTON,12,WATFORD CITY,0,FINAL,HS FB
CENTRAL CASS,34,ELLENDALE-E-K,7,FINAL,HS FB
BOWMAN COUNTY,41,SOUTHERN MCLEAN,14,FINAL,HS FB
STANLEY,62,SOUTH PRAIRIE-M,22,FINAL,HS FB
CAVALIER,26,HARVEY-WC,14,FINAL,HS FB
KINDRED,40,MAY-PORT-CG,0,FINAL,HS FB
MANDAN,35,DICKINSON,7,FINAL,HS FB
SHANLEY,42,FARGO DAVIES,28,FINAL,HS FB
WF SHEYENNE,33,WEST FARGO,18,FINAL,HS FB
OAKES,18,LISBON,6,FINAL,HS FB