FRIDAY NIGHT HIGH SCHOOL FOOTBALL HIGHLIGHTS 10/6

FRIDAY NIGHT NIGHTS

FARGO, N.D. (KVRR) –High School football highlights from North Dakota and Minnesota. Scores from around the region:

MINOT,26,BISMARCK,23,FINAL(THURS),HS FB

DGF,21,DETROIT LAKES,0,FINAL,HS FB(MN)

PELICAN RAPIDS,14,HAWLEY,13,FINAL,HS FB(MN)

ADA-BORUP-W,35,MENAHGA,16,FINAL,HS FB(MN)

PERHAM,35,THIEF RIVER FALLS,7,FINAL,HS FB(MN)

WARROAD,37,CROOKSTON,6,FINAL,HS FB(MN)

MORRIS AREA-C-A,15,EAST GRAND FORKS,14,FINAL,HS FB

CENTURY,41,LEGACY,13,FINAL,HS FB

GF RED RIVER,25,WF HORACE,7,FINAL,HS FB

GF CENTRAL,41,WAHPETON,21,FINAL,HS FB

HILLSBORO-CV,28,GRAFTON,20,FINAL,HS FB

DES LACS-B,44,RAY/POWERS-L,6,FINAL,HS FB

DICKINSON TRINITY,46,HEART RIVER,0,FINAL,HS FB

CARRINGTON,22,PARK RIVER AREA,8,FINAL,HS FB

LANGDON-E-M,40,THOMPSON,2,FINAL,HS FB

WILLISTON,12,WATFORD CITY,0,FINAL,HS FB

CENTRAL CASS,34,ELLENDALE-E-K,7,FINAL,HS FB

BOWMAN COUNTY,41,SOUTHERN MCLEAN,14,FINAL,HS FB

STANLEY,62,SOUTH PRAIRIE-M,22,FINAL,HS FB

CAVALIER,26,HARVEY-WC,14,FINAL,HS FB

KINDRED,40,MAY-PORT-CG,0,FINAL,HS FB

MANDAN,35,DICKINSON,7,FINAL,HS FB

SHANLEY,42,FARGO DAVIES,28,FINAL,HS FB

WF SHEYENNE,33,WEST FARGO,18,FINAL,HS FB

OAKES,18,LISBON,6,FINAL,HS FB