DEACONS STAY UNBEATEN: SPORTS EXTRA FRIDAY NIGHT FOOTBALL HIGHLIGHTS 10/13

Football Highlights From Minnesota and North Dakota

FARGO, N.D. — Scores from the region:

LANGDON-E-M,50,CARRINGTON,8,FINAL,HS FB (THURS)

DICKINSON TRINITY,50,SOUTHERN MCLEAN,2,FINAL,HS FB (THURS)

DGF,28,EAST GF,8,FINAL,HS FB -MN- (THURS)

BARNESVILLE,66,CROOKSTON,0,FINAL,HS FB (MN)

ALEXANDRIA,24,MOORHEAD,14,FINAL,HS FB (MN)

FARGO DAVIES,28,CENTURY,6,FINAL,HS FB

MINOT,56,WILLISTON,0,FINAL,HS FB

BISMARCK,38,WF SHEYENNE,29,FINAL,HS FB

ST. MARY’S,38,LEGACY,21,FINAL,HS FB

GF CENTRAL,22,VALLEY CITY,0,FINAL,HS FB

DEVILS LAKE,41,WATFORD CITY,7,FINAL,HS FB

DICKINSON,58,TURTLE MOUNTAIN,0,FINAL,HS FB

FARGO NORTH,23,WEST FARGO,18,FINAL,HS FB

KINDRED,30,ELLENDALE-E-K,7,FINAL,HS FB

GRAFTON,39,RUGBY,6,FINAL,HS FB

VELVA,52,RAY/POWERS-L,7,FINAL,HS FB

DES LACS-B,36,STANLEY,0,FINAL,HS FB

OAKES,39,NORTHERN CASS,19,FINAL,HS FB

CENTRAL CASS,49,HARVEY-W-C,8,FINAL,HS FB

CAVALIER,20,THOMPSON,18,FINAL,HS FB

SHILOH CHRISTIAN,42,BEULAH,8,FINAL,HS FB

BOWMAN COUNTY,29,HAZEN,0,FINAL,HS FB

LISBON,40,MAY-PORT-CG,13,FINAL,HS FB