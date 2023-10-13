DEACONS STAY UNBEATEN: SPORTS EXTRA FRIDAY NIGHT FOOTBALL HIGHLIGHTS 10/13
Football Highlights From Minnesota and North Dakota
FARGO, N.D. — Scores from the region:
LANGDON-E-M,50,CARRINGTON,8,FINAL,HS FB (THURS)
DICKINSON TRINITY,50,SOUTHERN MCLEAN,2,FINAL,HS FB (THURS)
DGF,28,EAST GF,8,FINAL,HS FB -MN- (THURS)
BARNESVILLE,66,CROOKSTON,0,FINAL,HS FB (MN)
ALEXANDRIA,24,MOORHEAD,14,FINAL,HS FB (MN)
FARGO DAVIES,28,CENTURY,6,FINAL,HS FB
MINOT,56,WILLISTON,0,FINAL,HS FB
BISMARCK,38,WF SHEYENNE,29,FINAL,HS FB
ST. MARY’S,38,LEGACY,21,FINAL,HS FB
GF CENTRAL,22,VALLEY CITY,0,FINAL,HS FB
DEVILS LAKE,41,WATFORD CITY,7,FINAL,HS FB
DICKINSON,58,TURTLE MOUNTAIN,0,FINAL,HS FB
FARGO NORTH,23,WEST FARGO,18,FINAL,HS FB
KINDRED,30,ELLENDALE-E-K,7,FINAL,HS FB
GRAFTON,39,RUGBY,6,FINAL,HS FB
VELVA,52,RAY/POWERS-L,7,FINAL,HS FB
DES LACS-B,36,STANLEY,0,FINAL,HS FB
OAKES,39,NORTHERN CASS,19,FINAL,HS FB
CENTRAL CASS,49,HARVEY-W-C,8,FINAL,HS FB
CAVALIER,20,THOMPSON,18,FINAL,HS FB
SHILOH CHRISTIAN,42,BEULAH,8,FINAL,HS FB
BOWMAN COUNTY,29,HAZEN,0,FINAL,HS FB
LISBON,40,MAY-PORT-CG,13,FINAL,HS FB