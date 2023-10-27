ROUND ONE RECAP | NORTH DAKOTA HIGH SCHOOL FOOTBALL PLAYOFFS
SHANLEY AND FARGO NORTH STAY UNBEATEN
FARGO, N.D. — Fargo North and Shanley keep their perfect seasons alive to highligt KVRR Sports Extra’s Friday Night Highlights.
Other Scores from the region:
AAA:
SHANLEY: 50
WEST FARGO: 14
SHEYENNE: 41
CENTURY: 21
DAVIES: 15
BISMARCK HIGH: 7
MINOT: 23
MANDAN: 14
AA:
FARGO NORTH: 41
VALLEY CITY: 7
WEST FARGO HORACAE: 20
DICKINSON 14 (2 OT)
JAMESTOWN 35:
GF RED RIVER: 34 (OT)
GRAND FORKS CENTRAL: 42
FARGO SOUTH: 10