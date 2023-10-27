ROUND ONE RECAP | NORTH DAKOTA HIGH SCHOOL FOOTBALL PLAYOFFS

SHANLEY AND FARGO NORTH STAY UNBEATEN
Adam Chalifoux,

FARGO, N.D. — Fargo North and Shanley keep their perfect seasons alive to highligt KVRR Sports Extra’s Friday Night Highlights.

Other Scores from the region:

AAA:

SHANLEY: 50
WEST FARGO:  14

SHEYENNE: 41
CENTURY: 21

DAVIES: 15
BISMARCK HIGH: 7

MINOT: 23
MANDAN: 14

AA:

FARGO NORTH: 41
VALLEY CITY: 7

WEST FARGO HORACAE: 20
DICKINSON 14 (2 OT)

JAMESTOWN 35:
GF RED RIVER: 34 (OT)

GRAND FORKS CENTRAL: 42
FARGO SOUTH: 10

Categories: High School, KVRR Sports Extra, Top Sports Headlines
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