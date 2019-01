Snow Totals from Sunday Jan 27th, 2019

LOCATION AMOUNT TIME/DATE PROVIDER RED LAKE FALLS MN 8.9 IN 0700 AM 01/28 COOP 5 SSE LAKE ITASCA 8.0 IN 0920 PM 01/27 PUBLIC CROOKSTON MN 0.6 ENE 8.0 IN 0630 AM 01/28 COCORAHS MENTOR MN 2.5 SSW 8.0 IN 0730 AM 01/28 COCORAHS 1 SE TWO INLETS 8.0 IN 0754 AM 01/28 PUBLIC TWO INLETS 7.0 IN 1020 PM 01/27 PUBLIC PEMBINA 7.0 IN 0700 AM 01/28 PUBLIC LAKE GEORGE 6.5 IN 0920 PM 01/27 PUBLIC 2 N MENAHGA 6.5 IN 0745 AM 01/28 PUBLIC WARREN 6.5 IN 1057 AM 01/28 PUBLIC WARREN MN 6.6 NW 6.2 IN 0700 AM 01/28 COCORAHS ARGYLE 6.2 IN 0840 AM 01/28 PUBLIC ERKSINE MN 7.6 SSW 6.1 IN 0800 AM 01/28 COCORAHS SEBEKA 6.0 IN 0832 AM 01/28 PUBLIC DENT MN 5.1 NW 5.5 IN 0800 AM 01/28 COCORAHS TWIN VALLEY MN 0.1 NE 5.2 IN 0800 AM 01/28 COCORAHS OTTERTAIL MN 5.0 IN 0411 AM 01/28 COOP VERNDALE 5.0 IN 0730 AM 01/28 PUBLIC LISBON ND 0.5 ENE 5.0 IN 0800 AM 01/28 COCORAHS LISBON ND 0.5 ENE 5.0 IN 0800 AM 01/28 COCORAHS 2 ESE ZERKEL 4.8 IN 0830 AM 01/28 COCORAHS RICHVILLE MN 5.8 SSW 4.3 IN 0800 AM 01/28 COCORAHS OLGA 4.0 IN 0800 PM 01/27 PUBLIC LIDGERWOOD ND 4.0 IN 0700 AM 01/28 COOP BEMIDJI 4.0 IN 0745 AM 01/28 PUBLIC LANGDON ND 4.0 IN 0800 AM 01/28 COOP CAVALIER ND 4.0 IN 1100 AM 01/28 COOP 1 SE TWO INLETS 3.8 IN 0546 PM 01/27 PUBLIC PELICAN RAPIDS MN 6.3 NNW 3.8 IN 0630 AM 01/28 COCORAHS LISBON 3.5 IN 0700 AM 01/28 PUBLIC GOODRIDGE MN 7.4 SW 3.4 IN 0700 AM 01/28 COCORAHS GRAND FORKS ND 4.9 SSW 3.2 IN 0700 AM 01/28 COCORAHS 5 SSW GRAND FORKS 3.0 IN 0755 PM 01/27 PUBLIC NEW YORK MILLS MN 3.0 IN 0730 AM 01/28 COOP MOORHEAD MN 2.0 N 2.9 IN 0700 AM 01/28 COCORAHS FARGO ND 3.0 NE 2.8 IN 0800 AM 01/28 COCORAHS GRAND FORKS ND (NWS) 2.7 IN 0603 AM 01/28 COOP BEMIDJI MN 4.8 NNE 2.5 IN 0700 AM 01/28 COCORAHS 1 SE MOORHEAD 2.5 IN 0745 AM 01/28 PUBLIC GRAND FORKS ND 2.4 IN 0553 AM 01/28 ASOS DETROIT LAKES MN 5.7 N 2.3 IN 0600 AM 01/28 COCORAHS WEST FARGO ND 3.8 SSE 2.3 IN 0700 AM 01/28 COCORAHS 4 E LAVINIA 2.2 IN 0700 AM 01/28 COCORAHS KARLSTAD MN 0.2 SSW 2.2 IN 0720 AM 01/28 COCORAHS MCLEOD ND 3 E 2.2 IN 0915 AM 01/28 COOP SABIN MN 2.2 IN 0915 AM 01/28 UCOOP ABERCROMBIE ND 0.2 NW 1.8 IN 0600 AM 01/28 COCORAHS LAKE PARK MN 6.0 S 1.8 IN 0700 AM 01/28 COCORAHS FARGO ND 1.7 IN 0632 AM 01/28 COOP FARGO ND 3.4 SSE 1.7 IN 0700 AM 01/28 COCORAHS MAYVILLE ND 1.5 IN 0700 AM 01/28 COOP GREENBUSH 1.5 IN 0805 AM 01/28 COOP LANCASTER 1.3 IN 0933 AM 01/28 COOP TURTLE RIVER MN 3.6 E 1.0 IN 0700 AM 01/28 COCORAHS OBSERVATIONS ARE COLLECTED FROM A VARIETY OF SOURCES WITH VARYING EQUIPMENT AND EXPOSURES. WE THANK ALL VOLUNTEER WEATHER OBSERVERS FOR THEIR DEDICATION. NOT ALL DATA LISTED ARE CONSIDERED OFFICIAL.