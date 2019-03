Snowfall Reports for 3-9-19

..SNOWFALL REPORTS... LOCATION AMOUNT TIME/DATE PROVIDER ...MINNESOTA... ...BECKER COUNTY... 5 NNW CORMORANT 15.6 IN 0700 AM 03/10 3 ESE WESTBURY 11.7 IN 0700 AM 03/10 ...BELTRAMI COUNTY... 3 NNW LAVINIA 8.1 IN 0700 AM 03/10 5 W KELLIHER 8.0 IN 1100 AM 03/10 KELLIHER 8.0 IN 1104 AM 03/10 4 E TURTLE RIVER 7.4 IN 0700 AM 03/10 2 SSE SOLWAY 6.8 IN 0800 AM 03/10 4 E LAVINIA 6.5 IN 0700 AM 03/10 2 S LAVINIA 6.3 IN 0838 AM 03/10 WASKISH 6.0 IN 1100 AM 03/10 3 N BEMIDJI 5.9 IN 0840 AM 03/10 ...CLAY COUNTY... GEORGETOWN 11.0 IN 0150 PM 03/10 SABIN 10.3 IN 0700 AM 03/10 4 SSW KRAGNES 10.0 IN 0700 AM 03/10 ...CLEARWATER COUNTY... BAGLEY 10.0 IN 1200 PM 03/10 2 ESE ZERKEL 8.5 IN 0700 AM 03/10 SHEVLIN 8.0 IN 0807 AM 03/10 GONVICK 7.5 IN 0843 AM 03/10 ...GRANT COUNTY... HERMAN 15.0 IN 1153 PM 03/09 ...KITTSON COUNTY... KARLSTAD 3.7 IN 0700 AM 03/10 LANCASTER 2.8 IN 0930 AM 03/10 ...LAKE OF THE WOODS COUNTY... BAUDETTE 8.0 IN 1050 AM 03/10 ARNESEN 8.0 IN 1157 AM 03/10 10 W FAUNCE 6.8 IN 0700 AM 03/10 4 WNW FLAG ISLAND 6.0 IN 1149 AM 03/10 ...MAHNOMEN COUNTY... MAHNOMEN 12.0 IN 1004 PM 03/09 ...MARSHALL COUNTY... GRYGLA 10.0 IN 1114 AM 03/10 5 N MARCH 4.8 IN 0700 AM 03/10 ARGYLE 4.5 IN 0835 AM 03/10 ...NORMAN COUNTY... ADA 11.0 IN 1004 PM 03/09 HENDRUM 9.0 IN 0955 AM 03/10 ...OTTER TAIL COUNTY... 6 W PELICAN RAPIDS 15.0 IN 1013 PM 03/09 PELICAN RAPIDS 13.0 IN 0745 AM 03/10 FERGUS FALLS 12.5 IN 0700 AM 03/10 BLUFFTON 12.0 IN 1137 AM 03/10 5 ESE ELIZABETH 11.0 IN 0700 AM 03/10 2 ENE CLITHERALL 10.5 IN 0700 AM 03/10 2 S BATTLE LAKE 10.5 IN 0700 AM 03/10 5 W DUNVILLA 10.5 IN 0700 AM 03/10 3 N OTTERTAIL LAKE 10.3 IN 0700 AM 03/10 3 W UNDERWOOD 10.0 IN 0700 AM 03/10 2 WSW DEER CREEK 9.5 IN 0700 AM 03/10 NEW YORK MILLS 9.4 IN 0700 AM 03/10 2 NW BIG MCDONALD LAKE 9.0 IN 0700 AM 03/10 ...PENNINGTON COUNTY... THIEF RIVER FALLS 9.0 IN 1000 PM 03/09 ...POLK COUNTY... 4 SW ERSKINE 13.0 IN 0310 PM 03/10 CROOKSTON 8.0 IN 0700 AM 03/10 FOSSTON 8.0 IN 0840 AM 03/10 ...RED LAKE COUNTY... RED LAKE FALLS 12.0 IN 1113 PM 03/09 PLUMMER 10.0 IN 1000 PM 03/09 ...ROSEAU COUNTY... GREENBUSH 7.0 IN 0835 AM 03/10 ...WADENA COUNTY... 2 S BLUE GRASS 7.5 IN 0825 AM 03/10 SEBEKA 7.0 IN 0857 AM 03/10 ...WILKIN COUNTY... ROTHSAY 14.1 IN 1120 AM 03/10 2 E BRECKENRIDGE 12.0 IN 1225 PM 03/10 1 ENE WOLVERTON 11.0 IN 0700 AM 03/10 BRECKENRIDGE 10.5 IN 1113 PM 03/09 ...NORTH DAKOTA... ...BARNES COUNTY... 2 NW VALLEY CITY 8.5 IN 0700 AM 03/10 ...BENSON COUNTY... 3 W ESMOND 2.0 IN 0700 AM 03/10 ...CASS COUNTY... FRONTIER 11.5 IN 1113 PM 03/09 FARGO 9.1 IN 0700 AM 03/10 ...GRAND FORKS COUNTY... 4 SSE GRAND FORKS 7.7 IN 0700 AM 03/10 3 SSE GRAND FORKS 7.5 IN 0700 AM 03/10 GRAND FORKS 7.0 IN 1000 PM 03/09 GRAND FORKS ND (NWS) 6.2 IN 0711 AM 03/10 COOP 5 SSW GRAND FORKS 5.5 IN 0700 AM 03/10 GRAND FORKS ND (AIRPORT) 5.3 IN 0653 AM 03/10 ASOS ...PEMBINA COUNTY... PEMBINA 2.0 IN 0700 AM 03/10 2 NNW BACKOO 1.3 IN 0700 AM 03/10 4 W BACKOO 1.0 IN 0700 AM 03/10 ...RANSOM COUNTY... MCLEOD 7.8 IN 0700 AM 03/10 ...RICHLAND COUNTY... LIDGERWOOD 9.0 IN 0700 AM 03/10 ABERCROMBIE 8.2 IN 0700 AM 03/10 ...SARGENT COUNTY... HAVANA 9.8 IN 0700 AM 03/10 ...TRAILL COUNTY... 4 W BUXTON 8.3 IN 0820 AM 03/10 MAYVILLE 8.0 IN 0700 AM 03/10 7 ENE GRANDIN 7.0 IN 0700 AM 03/10