Snowfall from April 11 Blizzard

Here are snow totals from the National Weather Service:

PUBLIC INFORMATION STATEMENT NATIONAL WEATHER SERVICE GRAND FORKS ND 118 PM CDT SAT APR 13 2019 ...SNOWFALL REPORTS... LOCATION AMOUNT TIME/DATE PROVIDER ...MINNESOTA... ...BECKER COUNTY... LAKE PARK MN 6.0 S 10.8 IN 0700 AM 04/13 COCORAHS TWO INLETS 9.3 IN 0743 AM 04/12 5 NNW CORMORANT 9.2 IN 0700 AM 04/12 4 ESE WESTBURY 8.0 IN 0520 AM 04/12 ...BELTRAMI COUNTY... BEMIDJI MN 4.8 NNE 14.9 IN 0700 AM 04/13 COCORAHS 3 NW LAVINIA 12.1 IN 0700 AM 04/12 4 W PENNINGTON 11.0 IN 1100 AM 04/12 TURTLE RIVER MN 3.6 E 10.8 IN 0700 AM 04/13 COCORAHS BEMIDJI 7.8 ENE 10.4 IN 0700 AM 04/13 COCORAHS HINES 10.0 IN 0630 AM 04/12 4 E TURTLE RIVER 8.6 IN 0700 AM 04/12 SOLWAY 2.1 S 8.5 IN 0800 AM 04/13 COCORAHS ...CLAY COUNTY... MOORHEAD 6.0 IN 0445 AM 04/12 ROLLAG 5.5 IN 0600 AM 04/12 ...CLEARWATER COUNTY... 3 W SHEVLIN 11.0 IN 0829 AM 04/12 ...HUBBARD COUNTY... 2 NW BENEDICT 11.0 IN 0348 PM 04/12 ...LAKE OF THE WOODS COUNTY... 2 WNW OAKS CORNER 4.0 IN 0800 AM 04/12 ...MARSHALL COUNTY... WARREN MN 6.6 NW 2.0 IN 0700 AM 04/13 COCORAHS ...NORMAN COUNTY... TWIN VALLEY MN 0.1 NE 9.8 IN 0800 AM 04/13 COCORAHS ...OTTER TAIL COUNTY... FERGUS FALLS MN 5.6 NNE 11.0 IN 0700 AM 04/13 COCORAHS NEW YORK MILLS 9.0 IN 0800 AM 04/12 PELICAN RAPIDS 8.5 IN 0600 AM 04/12 FERGUS FALLS 8.0 IN 1010 PM 04/11 PELICAN RAPIDS MN 6.3 NNW 7.5 IN 0630 AM 04/13 COCORAHS 4 W DUNVILLA 7.5 IN 0654 AM 04/12 2 WSW DEER CREEK 6.8 IN 0700 AM 04/12 ...POLK COUNTY... MENTOR MN 2.5 SSW 6.5 IN 0700 AM 04/13 COCORAHS CROOKSTON MN 0.6 ENE 5.0 IN 0630 AM 04/13 COCORAHS ...ROSEAU COUNTY... GREENBUSH MN 2.1 IN 0700 AM 04/13 UCOOP ...TRAVERSE COUNTY... WHEATON 12.5 IN ...WADENA COUNTY... MENAHGA 8.0 IN 0803 AM 04/12 VERNDALE 7.0 IN 0832 AM 04/12 SEBEKA 6.0 IN 0823 AM 04/12 SEBEKA MN (UCOOP) 6.0 IN 0700 AM 04/13 UCOOP VERNDALE 5.5 IN 0630 AM 04/12 ...WILKIN COUNTY... WOLVERTON MN 1.1 ENE 8.5 IN 0700 AM 04/13 COCORAHS 3 SE BRECKENRIDGE 7.4 IN 0800 AM 04/12 ROTHSAY 7.0 IN 1100 AM 04/12 ...NORTH DAKOTA... ...CASS COUNTY... LEONARD 11.0 IN 0954 AM 04/12 1 E FRONTIER 9.5 IN 0600 AM 04/12 ARTHUR 9.0 IN 0755 AM 04/12 FARGO ND 3.0 NE 7.8 IN 0800 AM 04/13 COCORAHS WEST FARGO ND 3.8 SSE 7.1 IN 0700 AM 04/13 COCORAHS FARGO 6.1 IN 0700 AM 04/13 COOP ...CAVALIER COUNTY... LANGDON 3.0 IN 0800 AM 04/12 ...DICKEY COUNTY... ELLENDALE 12.0 IN ...FOSTER COUNTY... 3.0 IN ...GRAND FORKS COUNTY... GRAND FORKS 6.1 IN 0700 AM 04/12 NORTHWOOD 6.0 IN 0748 AM 04/12 5 W GRAND FORKS 5.8 IN 0700 AM 04/12 ...GRIGGS COUNTY... HANNAFORD 5.5 IN 0743 AM 04/12 ...LAMOURE COUNTY... EDGELEY 8.0 IN ...MCINTOSH COUNTY.... ASHLEY 12.9 IN ...NELSON COUNTY... MICHIGAN 5.0 IN 0800 AM 04/12 ...PEMBINA COUNTY... CAVALIER ND 7 NW (COOP) 1.0 IN 0700 AM 04/13 COOP ...RAMSEY COUNTY... DEVILS LAKE 1.0 IN 0630 AM 04/12 ...RANSOM COUNTY... MCLEOD 11.0 IN 0800 AM 04/12 LISBON 9.3 IN 0800 AM 04/12 LISBON ND 0.5 ENE 7.5 IN 0800 AM 04/13 COCORAHS ...RICHLAND COUNTY... LIDGERWOOD 12.5 IN 0800 AM 04/12 MCLEOD ND 3 E (COOP) 11.0 IN 0900 AM 04/13 COOP ...SARGENT COUNTY... HAVANA ND 18.0 IN 0700 AM 04/13 UCOOP ...STEELE COUNTY... 5 SSW BLABON 7.0 IN 0700 AM 04/12 5 NNE LUVERNE 6.5 IN 1030 PM 04/11 ...STUTSMAN COUNTY... JAMESTOWN 6.0 IN ...TRAILL COUNTY... MAYVILLE ND (COOP) 7.0 IN 0700 AM 04/13 COOP MAYVILLE 6.0 IN 1200 PM 04/12 HILLSBORO 6.0 IN 0813 AM 04/12 GRANDIN ND 7.1 ENE 4.7 IN 0700 AM 04/13 COCORAHS ...WALSH COUNTY... LANKIN ND 6 E 8.0 IN 0700 AM 04/13 UCOOP 4 W PISEK 6.0 IN 0800 AM 04/12 ...WELLS COUNTY... HARVEY 3.0 IN SOUTH DAKOTA ...ROBERTS COUNTY... SISSETON 11.3 IN