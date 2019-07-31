DAMAGE SURVEY FOR 07/28/19 TORNADO EVENT
Nelson County Tornado
.OVERVIEW...A LINE OF THUNDERSTORMS MOVED FROM CENTRAL ND INTO
EASTERN ND THROUGH THE EARLY AFTERNOON, AHEAD OF A COLD FRONT.
ONE CLUSTER OF STORMS BEGAN TO INTENSIFY OVER STUMP LAKE IN
WESTERN NELSON COUNTY...AND DEVELOPED ONE OR MORE AREAS OF
ROTATING UPDRAFT AND AN LARGE HAIL CORE AS IT PROGRESSED TO THE
EAST.
.TORNADO #1... WEST OF MICHIGAN ND
RATING: EF-1
ESTIMATED PEAK WIND: 95 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/: 4.0 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/: 100 YARDS
FATALITIES: 0
INJURIES: 0
START DATE: JUL 28 2019
START TIME: 223 PM CDT
START LOCATION: 6 W MICHIGAN / NELSON COUNTY / ND
START LAT/LON: 48.0191 / -98.2493
END DATE: JUL 28 2019
END TIME: 232 PM CDT
END LOCATION: 2.5 WNW MICHIGAN / NELSON COUNTY / ND
END LAT/LON: 48.0368 / -98.1765
SURVEY SUMMARY: THE TORNADO WAS VIEWED AND REPORTED AS A FUNNEL CLOUD
BY MULTIPLE SPOTTERS LOCATED ALONG OR NEAR U.S. HIGHWAY 2.
THE TORNADO SNAPPED A COUPLE OF MATURE ASH TREES NEAR THE
BASE AND, SNAPPED NUMEROUS LARGE RANCHES AND LIMBS, AND TORE
OFF SHINGLES AT ONE FARMSTEAD. IT LATER DESTROYED A SMALL
POLESHED AT A SECOND FARMSTEAD, WHILE SNAPPING TREES IN
INTERVENING SHELTERBELTS OR TREE STANDS.
EF SCALE: THE ENHANCED FUJITA SCALE CLASSIFIES
TORNADOES INTO THE FOLLOWING CATEGORIES.
EF0...WEAK......65 TO 85 MPH
EF1...WEAK......86 TO 110 MPH
EF2...STRONG....111 TO 135 MPH
EF3...STRONG....136 TO 165 MPH
EF4...VIOLENT...166 TO 200 MPH
EF5...VIOLENT...>200 MPH