Snow Totals for Dec 8th/9th

SNOW TOTALS FROM THE NATIONAL WEATHER SERVICE ...SNOWFALL REPORTS AS OF 230 PM 12/09/19... Location Amount Time/Date Provider 4 NW Lavinia 10.0 in 1252 PM 12/09 Public Jamestown 9.0 in 6:50 AM 12/09 COOP 4 SW Roland 7.0 in 1259 PM 12/09 Public 1 WNW Lengby 7.0 in 0227 PM 12/09 Public 1 SE Nimrod 6.5 in 0546 AM 12/09 Public Bemidji 6.5 in 1251 PM 12/09 Public Bemidji MN 4.8 NNE 6.2 in 0700 AM 12/09 COCORAHS Grand Forks 6.0 in 0600 AM 12/09 Official NWS 1.4 N Detroit Lakes 6.0 in 0700 AM 12/09 COOP 5 NE Wilton 5.8 in 0915 AM 12/09 Public 1 SE Devils Lake 5.5 in 0910 PM 12/08 Public Thompson 5.5 in 0615 AM 12/09 Public 2 NNW Shevlin 5.5 in 0833 AM 12/09 Public Thompson 5.0 in 1030 PM 12/08 Public Durbin ND 5.4 WNW 4.8 in 0700 AM 12/09 COCORAHS 4 NW Saum 4.7 in 0830 AM 12/09 Public New York Mills 4.5 in 0730 AM 12/09 COOP Hendrum 4.5 in 0821 AM 12/09 Public Michigan 4.0 in 0700 AM 12/09 UCOOP 1 W Menahga 4.0 in 0551 AM 12/09 Public 1 N Urbank 4.0 in 0216 PM 12/09 Public Fergus Falls 4.0 in 1211 PM 12/09 Public 3 W Badoura 4.0 in 0930 AM 12/09 Public Sebeka MN 3.9 in 0700 AM 12/09 UCOOP Harwood 3.8 in 1007 AM 12/09 Public Battle Lake MN 2.0 S 3.5 in 0700 AM 12/09 COCORAHS 3 SSE Grand Forks 3.4 in 0800 PM 12/08 NWS Employee Luverne 3.3 in 1144 PM 12/08 Trained Spotter 4 S Warren 3.3 in 1011 AM 12/09 Public Fosston 3.2 in 0707 AM 12/09 Public 4 ESE Richville 3.2 in 1111 AM 12/09 Public Lidgerwood ND 3.0 in 0700 AM 12/09 COOP Rothsay MN 3.0 in 0730 AM 12/09 COOP Grandin ND 7.1 ENE 2.9 in 0700 AM 12/09 COCORAHS Fargo 2.8 in 0538 AM 12/09 Broadcast Media Lisbon 2.4 in 0700 AM 12/09 COOP Fargo 2.2 in 0606 AM 12/09 CO-OP Observer Moorhead 2.2 in 0600 AM 12/09 Broadcast Media Lankin ND 6 E 2.0 in 0700 AM 12/09 UCOOP 5 E Mayville 2.0 in 0945 PM 12/08 NWS Employee Warren 2.0 in 0800 AM 12/09 COOP Stephen 2.0 in 0537 AM 12/09 Public Breckenridge 4 NE 1.8 in 0700 AM 12/09 COOP Langdon 1.5 in 0800 AM 12/09 COOP 1 S Wannaska 1.5 in 1139 AM 12/09 Public Pembina 1.0 in 0700 AM 12/09 COOP