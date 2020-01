Snowfall Report for Jan 15th, 2020

…SNOWFALL REPORTS FROM THE NATIONAL WEATHER SERVICE

LOCATION AMOUNT TIME/DATE

ELLENDALE 5.0 IN 1200 PM 01/15

PARK RAPIDS 4.5 IN 0350 PM 01/15

NEW YORK MILLS 4.0 IN 0350 PM 01/15

EDGELEY 4.0 IN 1030 AM 01/15

KULM 4.0 IN 0500 PM 01/15

LISBON 3.8 IN 0915 AM 01/15

VALLEY CITY 3.7 IN 0800 AM 01/15

MOORHEAD 3.7 IN 1200 PM 01/15

BRECKENRIDGE 3.6 IN 0149 PM 01/15

LA MOURE 3.5 IN 0100 PM 01/15

2 SSW NORTH RIVER 3.3 IN 1000 AM 01/15

SABIN 3.1 IN 0945 AM 01/15

JAMESTOWN 3.0 IN 0245 PM 01/15

MCLEOD 3.0 IN 1000 AM 01/15

8 SSE LOGAN CENTER 3.0 IN 0800 AM 01/15

NEW ROCKFORD 2.8 IN 0927 AM 01/15

GRAND FORKS 2.7 IN 1200 PM 01/15

BEMIDJI 2.7 IN 1117 AM 01/15

ROTHSAY 2.7 IN 0950 AM 01/15

FARGO 2.6 IN 1220 PM 01/15

5 E MAYVILLE 2.5 IN 0940 AM 01/15

PARK RIVER 2.5 IN 0938 AM 01/15

HOLT 2.5 IN 0926 AM 01/15

THOMPSON 2.5 IN 0702 AM 01/15

LANCASTER 2.4 IN 0830 AM 01/15

PELICAN RAPIDS 2.3 IN 0900 AM 01/15

DETROIT LAKES 2.2 IN 0800 AM 01/15

3 N ESMOND 2.0 IN 1020 AM 01/15

PARKERS PRAIRIE 2.0 IN 0959 AM 01/15

PENN 2.0 IN 0950 AM 01/15

LAKE BRONSON 2.0 IN 0850 AM 01/15

WARREN 2.0 IN 0815 AM 01/15

1 WNW CLITHERALL 2.0 IN 0800 AM 01/15

6 SSW FOSSTON 2.0 IN 0800 AM 01/15

MICHIGAN 2.0 IN 0610 AM 01/15

ASHBY 2.0 IN 0600 AM 01/15

2 NNW BACKOO 1.8 IN 0910 AM 01/15

MAYVILLE 1.8 IN 0835 AM 01/15

6 SW NASH 1.5 IN 0830 AM 01/15

4 S WARREN 1.5 IN 0722 AM 01/15

PEMBINA 1.0 IN 0710 AM 01/15