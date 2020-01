Snow Reports from Jan 17-18th 2020

Snow Reports from the National Weather Service

LOCATION AMOUNT TIME/DATE

1 ENE CROOKSTON 9.5 IN 0630 AM 01/19

SABIN MN 7.2 IN 0835 AM 01/18

HAWLEY 5.2 WNW 6.9 IN 0700 AM 01/19

BEMIDJI MN 7.8 ENE 6.1 IN 0700 AM 01/19

LAKE BRONSON MN 6.0 IN 0800 AM 01/19

NEW YORK MILLS MN 6.0 IN 0730 AM 01/19

WINGER 6.0 IN 0618 AM 01/18

SEBEKA MN 6.0 IN 0700 AM 01/19

2 NNE BACKOO 6.0 IN 0700 AM 01/19

4 N MUSKODA 5.9 IN 0700 AM 01/18

SOLWAY MN 2.1 S 5.8 IN 0900 AM 01/18

WEST FARGO ND 5.8 IN 0700 AM 01/19

NORCROSS 5.8 IN 0300 PM 01/18

1 NW PRAIRIE ROSE 5.8 IN 0700 AM 01/18

PELICAN RAPIDS MN 5.3 IN 0614 AM 01/19

WARROAD MN 4 W 5.1 IN 1000 PM 01/18

BORUP 5.0 IN 0300 PM 01/18

DEER CREEK 5.0 IN 0301 PM 01/18

FERGUS FALLS 5.0 IN 0300 PM 01/18

VERGAS 5.0 IN 0300 PM 01/18

BATTLE LAKE 5.0 IN 0300 PM 01/18

PEMBINA 5.0 IN 0800 AM 01/19

5 NNW CORMORANT 4.8 IN 0700 AM 01/19

4 ESE WESTBURY 4.5 IN 0615 AM 01/19

OTTERTAIL MN 4.5 IN 0540 AM 01/18

WARROAD 4.5 IN 0723 AM 01/18

FARGO ND 2.1 N 4.5 IN 0800 AM 01/18

FARGO (OFFICIAL) 4.1 IN 0445 PM 01/18

GRAND FORKS 4.1 IN 0430 PM 01/18

ASHBY 4.0 IN 0815 PM 01/18

LIDGERWOOD 4.0 IN 0719 AM 01/18

JAMESTOWN ND 4.0 IN 1224 PM 01/18

GRANDIN ND 7.1 ENE 4.0 IN 0700 AM 01/19

KARLSTAD MN 0.2 SSW 3.5 IN 0845 AM 01/18

MICHIGAN 3.5 IN 0547 AM 01/18

WALHALLA 3.5 IN 0903 AM 01/18

DEVILS LAKE 3.5 IN 0300 PM 01/18

TURTLE RIVER MN 3.6 E 3.2 IN 0700 AM 01/19

DETROIT LAKES MN 5.7 N 3.0 IN 0600 AM 01/18

EDGELEY ND 3.0 IN 0101 PM 01/18

OLGA 3.0 IN 0904 AM 01/18

PENNINGTON 2.5 IN 1022 PM 01/17

HANNAFORD 2.0 IN 0823 AM 01/18

LANCASTER MN 1.9 IN 0700 AM 01/19