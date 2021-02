Snow Totals – Tuesday 2/23/21

These are snow totals as reported by the Grand Forks and Bismarck National Weather Service offices.

LOCATION AMOUNT TIME/DATE LAT/LON 7 NE SHARON 6.5 IN 0754 AM 02/24 47.66N/97.80W DEVILS LAKE 6.5 IN 1000 PM 02/23 48.11N/98.87W 4 S HARLOW 6.5 IN 0340 PM 02/23 48.11N/99.53W LARIMORE ND 0.4 SE 5.9 IN 0700 AM 02/24 47.91N/97.62W 5 NW GOLDEN LAKE 5.0 IN 0802 PM 02/23 47.64N/97.72W 6 NNE LUVERNE 4.8 IN 0919 PM 02/23 47.32N/97.89W HARVEY ND 4.5 IN 0721 AM 02/24 TWIN VALLEY MN 0.1 NE 4.0 IN 0800 AM 02/24 47.26N/96.26W ADA MN 4.0 IN 0600 AM 02/24 47.30N/96.52W PORTLAND 4.0 IN 0553 AM 02/24 47.50N/97.37W MICHIGAN 4.0 IN 0549 AM 02/24 48.02N/98.12W GARY 4.0 IN 0430 AM 02/24 47.37N/96.27W MAYVILLE 4.0 IN 1038 PM 02/23 47.50N/97.33W HENDRUM 4.0 IN 1015 PM 02/23 47.26N/96.81W HALSTAD MN 3.5 IN 0800 AM 02/24 47.35N/96.83W MADDOCK 3.5 IN 0342 PM 02/23 47.96N/99.53W 3 E MENAHGA 3.0 IN 0753 AM 02/24 46.75N/95.05W FARGO ND 3.6 NNE 3.0 IN 0700 AM 02/24 46.93N/96.79W MENAHGA 3.0 IN 0247 AM 02/24 46.75N/95.10W GRAND FORKS AFB 2.8 IN 1120 PM 02/23 47.96N/97.38W GRANDIN ND 7.1 ENE 2.5 IN 0700 AM 02/24 47.27N/96.86W 1 E PARK RAPIDS 2.5 IN 0246 AM 02/24 46.92N/95.04W MAYVILLE ND 2.3 IN 0700 AM 02/24 47.50N/97.35W WEST FARGO 1.3 SE 2.3 IN 0700 AM 02/24 46.86N/96.88W LAKE PARK MN 6.0 S 2.2 IN 0700 AM 02/24 46.80N/96.12W MOORHEAD MN 2.0 N 2.1 IN 0700 AM 02/24 46.89N/96.75W DETROIT LAKES MN 5.7 N 2.1 IN 0430 AM 02/24 46.89N/95.84W 1 E FARGO 2.1 IN 1101 PM 02/23 46.88N/96.79W DETROIT LAKES 2.0 IN 0759 AM 02/24 46.81N/95.84W PARK RAPIDS 2.0 IN 0754 AM 02/24 46.92N/95.06W SABIN 2.0 IN 0743 AM 02/24 46.78N/96.65W GRAND FORKS ND 3.7 SSE 2.0 IN 0700 AM 02/24 47.87N/97.05W SEBEKA MN 2.0 IN 0700 AM 02/24 46.63N/95.08W HAWLEY MN 5.2 WNW 2.0 IN 0700 AM 02/24 46.92N/96.41W FERTILE 2.0 IN 0428 AM 02/24 47.53N/96.29W GRAND FORKS ND (NWS) 1.9 IN 0607 AM 02/24 47.93N/97.08W GRAND FORKS 1.9 IN 0948 PM 02/23 47.92N/97.07W WEST FARGO ND 3.8 SSE 1.8 IN 0700 AM 02/24 46.83N/96.85W FARGO ND 7.2 S 1.8 IN 0700 AM 02/24 46.77N/96.80W FARGO 1.8 IN 0636 AM 02/24 46.88N/96.82W OXBOW 1.8 IN 1052 PM 02/23 46.85N/96.81W MOORHEAD 1.8 IN 0337 AM 02/24 46.86N/96.76W MCLEOD ND 3 E 1.5 IN 0900 AM 02/24 46.40N/97.24W PARK RIVER 1.5 IN 0744 AM 02/24 48.39N/97.74W LANKIN ND 6 E 1.5 IN 0700 AM 02/24 48.33N/97.80W WOLVERTON MN 1.1 ENE 1.5 IN 0700 AM 02/24 46.57N/96.72W CROOKSTON MN 0.6 ENE 1.5 IN 0630 AM 02/24 47.78N/96.59W 3 S GRAND FORKS 1.5 IN 0822 PM 02/23 47.87N/97.07W LISBON ND 0.5 ENE 1.3 IN 0800 AM 02/24 46.44N/97.67W LANGDON ND 1 E 1.2 IN 0800 AM 02/24 48.75N/98.33W WARREN MN 6.6 NW 1.2 IN 0700 AM 02/24 48.26N/96.87W OTTERTAIL MN 1.2 IN 0540 AM 02/24 46.42N/95.57W GRAND FORKS ND 2.5 SE 1.2 IN 0500 AM 02/24 47.89N/97.03W DEER CREEK MN 2.0 WSW 1.1 IN 0700 AM 02/24 46.38N/95.36W LAMOURE ND 1.1 IN 0700 AM 02/24 WARREN MN 1.0 IN 0800 AM 02/24 48.20N/96.78W LIDGERWOOD ND 1.0 IN 0700 AM 02/24 46.07N/97.17W BRECKENRIDGE MN 3 SE 1.0 IN 0700 AM 02/24 46.30N/96.52W ERKSINE MN 7.6 SSW 1.0 IN 0700 AM 02/24 47.59N/96.13W RICHVILLE MN 5.8 SSW 1.0 IN 0700 AM 02/24 46.43N/95.67W FERGUS FALLS MN 5.6 NNE 1.0 IN 0700 AM 02/24 46.35N/96.01W BATTLE LAKE MN 2.0 S 1.0 IN 0700 AM 02/24 46.26N/95.71W PELICAN RAPIDS MN 6.3 NNW 1.0 IN 0700 AM 02/24 46.66N/96.11W ABERCROMBIE ND 0.2 NW 1.0 IN 0600 AM 02/24 46.45N/96.73W ASHBY 1.0 IN 0550 AM 02/24 46.09N/95.82W JAMESTOWN ND 1.0 IN 0600 AM 02/24 MONTPELIER ND 1.0 IN 0700 AM 02/24